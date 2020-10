Hiszpania: Kilkadziesiąt nieprzejezdnych dróg w następstwie sztormu Alex

Wskutek przechodzącego przez Półwysep Iberyjski sztormu Alex do sobotniego popołudnia w Hiszpanii nieprzejezdnych było kilkadziesiąt dróg, głównie w północno-wschodniej części kraju.

Największe utrudnienia w komunikacji sztorm spowodował w Katalonii, gdzie wraz z silnymi podmuchami wiatru przyniósł intensywne gdzieniegdzie opady śniegu.

Innymi wspólnotami autonomicznymi, w których Alex doprowadził do chaosu komunikacyjnego są Baleary, Nawarra, Kantabria oraz Kraj Basków. W tym ostatnim regionie sztorm doprowadził też do podniesienia fal morskich na wysokość 9 metrów, a lokalne służby obrony cywilnej wezwały okoliczną ludność, aby nie zbliżała się do wybrzeża.

W Kraju Basków oraz w Kantabrii do sobotniego popołudnia straż pożarna otrzymała setki zgłoszeń dotyczących głównie usuwania z jezdni połamanych gałęzi i innych przedmiotów zalegających na drogach, a także wypompowania wody z zalanych domów.

Według meteorologów silne podmuchy wiatru, przekraczające 150 km na godzinę, a także intensywne opady deszczu mogą utrzymać się do poniedziałku w Hiszpanii, a także w Portugalii, gdzie w sobotę wskutek wichur i ulewnych deszczów w północnej części kraju nieprzejezdnych było kilkanaście dróg.

Marcin Zatyka