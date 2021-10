Hiszpania: Konferencja CEIM: Madryt podziwia polską gospodarkę i szuka inwestorów z Polski

Ambasada RP w Hiszpanii, Hiszpańsko-Polska Izba Handlowa oraz liczne polskie firmy międzynarodowe wzięły udział w czwartek w konferencji zorganizowanej przez organizację przedsiębiorców w Madrycie CEIM oraz Departament Usług dla Inwestorów (MIA) działający przy władzach stolicy. Konferencja, w której uczestniczył PAP online, miała na celu poinformowanie o możliwościach inwestycyjnych w regionie Madrytu i w Polsce, a także zaprezentować usługi i ułatwienia oferowane firmom polskim, które chciałyby wejść na rynek hiszpański.

Sekretarz generalna CEIM Sara Molero wyraziła podziw dla szybko rozwijającej się gospodarki polskiej i niskiego bezrobocia. "Podziwiam Polskę. Zazdrościmy dynamiki gospodarczej i niskiego wskaźnika bezrobocia, także wśród młodych ludzi. Powinniśmy naśladować polskie zarządzanie" - powiedziała.

Molero poinformowała, że CEIM jest organizacją skupiającą ponad 100 firm sektorowych w Madrycie, która udziela wsparcia firmom zagranicznym inwestującym w regionie, w tym firmom polskim. CEIM opowiada się za bezpośrednimi funduszami europejskimi dla przedsiębiorców, m. in. w ramach Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), których przybycie jednak "opóźnia się" - stwierdziła.

Pełniąca funkcję ambasadora RP w Madrycie, radca handlowy Karina Węgrzynowska zachęcała do inwestowania w Polsce. "Mamy solidną gospodarkę, jeden z najniższych wskaźników bezrobocia na świecie i dobry bilans makroekonomiczny nawet podczas pandemii koronawirusa, co świadczy o dużej odporności na kryzysy" - powiedziała.

Węgrzynowska poinformowała, że Polska ma 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, w których prowadzenie działalności gospodarczej do 2026 r. odbywa się na preferencyjnych warunkach, m. in. w postaci zwolnień podatkowych. "Jesteśmy atrakcyjnym celem dla inwestorów zagranicznych - zapewniła. - W 2019 r. Polska przyciągnęła 12 mld euro bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w większości z Europy, w tym 30 proc. z Niemiec" - poinformowała. "Oprócz swojego rynku 38 mln konsumentów, Polska oferuje dostęp do rynków Europy Środkowej i Wschodniej" - dodała.

Jako obszary poszukujące inwestorów wymieniła m. in. sektor transportu, w tym kolejowy, sektor gospodarki morskiej, ochrony środowiska, energetyczny, telekomunikacyjny, przemysłowy i obronny.

Jorge Blanco z Hiszpańsko-Polskiej Izby Handlowej należącej do ogólnoświatowej sieci Polskich Izb Handlowych za Granicą (PolChambers) zwrócił uwagę na raczej "małą widoczność" międzynarodową polskich firm i zachęcał do ich większej ekspansji na rynki zagraniczne. Przyznał, że konsumenci zagraniczni często nie wiedzą, że wiele kupowanych przez nich towarów, w tym samochodów, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, biżuterii czy kosmetyków są wyprodukowane w Polsce.

Dyrektor Departamentu Usług dla Inwestorów (MIA) władz Madrytu Daniel Vinuesa podkreśli, że przyszłość gospodarki bazuje na innowacji i umiędzynarodowieniu firm. "Madryt stawia na takie sektory strategiczne gospodarki, jak FinTech (przedsiębiorstwa operujące w branży finansowej i technologicznej), Cyberbezpieczeństwo i Big Data" - powiedział. Podkreślił także rosnące znaczenie usług audiowizualnych, w tym gier video oraz elektronicznych technologii w służbie zdrowia (e-Health).

W kolokwium wzięło udział wiele polskich firm międzynarodowych.

