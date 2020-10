Hiszpania: Kościół zaniepokojony zapowiedzią „nagłego” spotkania Sancheza z papieżem

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez spotka się w Watykanie w sobotę z papieżem Franciszkiem, z inicjatywy rządu hiszpańskiego. O spotkaniu powiadomiono zaledwie kilka dni wcześniej, co zaniepokoiło „niektóre kręgi kościelne” - poinformował dziennik „ABC”.

Według dziennika "niektóre kręgi kościelne nie mogą zrozumieć, że po konieczności dwukrotnego sprostowania ze strony socjalistycznego rządu Sancheza w sprawie stanowiska papieża na temat przeniesienia szczątków gen. Franco z Doliny Poległych już po trzech miesiącach papież przyjmuje go w Watykanie". Premier zapewniał wtedy, że papież Franciszek pomógł mu w sprawie ekshumacji, co zostało zdementowane.

"Hiszpański Kościół nie wątpi, że to spotkanie przyniesie korzyści polityczne premierowi Hiszpanii, dając mu większą wiarygodność wobec obywateli swojego kraju - napisał w środę "ABC". - Premier Sanchez już kapitalizuje to wydarzenie".

Dziennik wskazał, że socjalistyczny rząd publicznie identyfikuje się z problemami przedstawionymi w ostatniej encyklice papieskiej "Fratelli Tutti", jak odnowa społeczna po pandemii, walka z biedą, zmiany klimatyczne czy kwestia imigracji. "Rząd nie przepuszcza okazji, aby połączyć je z niektórymi swoimi inicjatywami, m.in. wprowadzeniem dochodu minimalnego czy ustawą dotyczącą ekologii" - stwierdził.

Na początku października premier Sanchez podziękował papieżowi na Twitterze "za opowiedzenie się przeciwko neoliberalizmowi i populizmowi". Wcześniej zapewnił, że "papież jest postacią inspirującą, o niepodważalnym autorytecie", dlatego zaprosi go do odwiedzenia Hiszpanii, "kiedy tylko to będzie możliwe".

Podczas debaty parlamentarnej w środę nad wotum nieufności wobec rządu, o które wnioskowała prawicowa partia Vox, premier wielokrotnie cytował encyklikę papieską "Fratelli Tutti", w tym fragment dotyczący problemu imigracji. Migrantów trzeba "przyjmować, chronić, promować i integrować" - powiedział Sanchez za papieżem.

Na zarzuty wobec rządu w sprawie atakowania wolności religijnej premier odpowiedział, że "nigdy do tego nie doszło", gdyż "zamknięcie miejsc kultu nie oznacza braku wolności religijnej, tak jak zamknięcie bibliotek nie uniemożliwia czytania, a zamknięcie restauracji - jedzenia".

"Pedro Sanchez cytuje papieża, a jednocześnie broni aborcji, eutanazji i narkosocjalizmu - krytykował w środę lider Vox Santiago Abascal na forum parlamentu. - Tylko tego brakuje, aby przebrał się za ministranta i zaczął czytać encykliki z tej trybuny".

Dziennik "ABC" podkreślił, że "mimo sprzyjającego klimatu" socjalistyczny rząd Sancheza i Kościół mają wiele trudnych tematów do omówienia - nowe prawo edukacyjne w Hiszpanii, ograniczające wolność wyboru edukacji, depenalizacja eutanazji, reforma aborcji, a także reforma podatkowa, zmierzająca do zniesienia zwolnienia Kościoła z podatku od nieruchomości (IBI).

Zdaniem dziennika wizyta premiera Sancheza w Watykanie jest "dużym ryzykiem dla papieża Franciszka, ale wychodził on suchą stopą z sytuacji dużo trudniejszych".

Z Saragossy Grażyna Opińska