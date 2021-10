Hiszpania: Kradną hostie w kościołach dla odprawiania „czarnych mszy” podczas Halloween

Kiedy zbliża się Halloween, w wielu kościołach w Hiszpanii dochodzi do kradzieży konsekrowanych hostii z zamiarem wykorzystania ich w praktykach satanistycznych. Zgodnie z wiarą katolicka, od momentu konsekracji opłatek staje się prawdziwym ciałem Chrystusa.

Do profanacji hostii dochodzi od co najmniej 10 lat, kiedy w Hiszpanii coraz bardziej staje się popularna fiesta Halloween. "Największym świętem satanisty jest właśnie Halloween, święto śmierci. To nie jest zabawa dla dzieci" - podkreśliły źródła w Konferencji Episkopatu Hiszpanii, na które powołał się dziennik "ABC" w niedzielę.

Znany hiszpański egzorcysta ks. Jose Antonio Fortea poinformował, że profanacje mają miejsce w wielu diecezjach, ale "media zwykle o tym nie informują". "Wielu księży także nie powiadamia o tego typu kradzieżach, obawiając się, że upublicznienie spowoduje +efekt domina+" - dodał.

Według ks. Fortea, intencją około jednej trzeciej kradzieży w kościołach jest profanacja świętokradcza, czyli znieważenie symbolu lub przedmiotu sakralnego. Konsekrowane hostie są używane do odprawiania tzw. czarnych mszy, w których czczony jest szatan. "To karykatura mszy katolickiej - wyjaśnił. - Modlitwy odmawiane są w odwrotnej kolejności, wzywając szatana. Dla tych, którzy rozumieją satanizm jako filozofię, Bóg jest dyktatorem, który nie daje człowiekowi wolności, a szatan jest wyzwolicielem. Z tego powodu sataniści profanują i niszczą to, co najbardziej święte - konsekrowane hostie".

Według eksperta ds. sekt Luisa Santamarii nie jest możliwe monitorowanie grup satanistycznych, gdyż są one zwykle małe i rozrzucone po całym kraju. "Często dowiadujemy się o nich od sil bezpieczeństwa państwa" - powiedział.

Santamaria wskazał, ze Halloween ma "wyraźny element okultystyczny", chociaż popularna fiesta przebierańców wygląda na całkowicie oderwaną od jej okultystycznego pochodzenia. "Każda forma ezoteryzmu, jak magia rytualna, spirytyzm, prądy +New Age+ zwykle są bramą dla satanizmu" - ostrzegł.

Innym celem kradzieży hostii w kościołach jest chęć użycia ich w sztuce prowokacji - dodał. Jako przykład przypomniał sprawę performera Abla Azcony, który w 2015 r. ułożył z 242 konsekrowanych hostii słowo "pederastia". Hostie zebrał, kiedy przyjmował komunię podczas eucharystii. "Mierny artysta musi uciekać się do prowokacji, aby zaistnieć i mieć swoje 5 minut w telewizji" - powiedział.

"Wiary katolickiej nie można porównać z wiarą satanistów - podkreślił. - Satanizm jest zawsze otoczony tajemnicą, a ludzie, którzy się mu oddają, tak naprawdę nigdy nie pływają w przepychu i kończą w brudnych miejscach". "Satanizm jest mniejszościowy, nie ma daru wytrwałości" - dodał.

Z Saragossy Grażyna Opińska