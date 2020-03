Hiszpania: Król odwiedził szpital polowy na targach w Madrycie

Król Hiszpanii Filip VI odwiedził w czwartek po południu chorych na Covid-19 przebywających w prowizorycznym szpitalu polowym wybudowanym przez wojsko na madryckich targach IFEMA. Monarcha, wyposażony w maskę i rękawiczki medyczne, pojawił się na terenie szpitala bez zapowiedzi.

Podczas wizyty Filip VI nazwał polowy szpital "miejscem nadziei. Dodał, że ta prowizoryczna placówka medyczna daje mieszkańcom Hiszpanii wiarę w możliwość pokonania epidemii koronawirusa.

"Dziękuję za ten szpital (…), prawdziwy symbol tego, że kiedy pracujemy wspólnie, możemy pokonywać trudności, bez względu na to, jak duże by one były" - stwierdził król Filip VI.

Przyjmujący od soboty pacjentów szpital polowy na targach IFEMA został wyposażony dotychczas w blisko 1400 łóżek, z których 96 stanowią miejsca na oddziale intensywnej terapii. Docelowo ta placówka ma przyjmować jednocześnie ponad 3500 pacjentów.

Z informacji władz Hiszpanii wynika, że w czwartek na targach IFEMA wojsko zakończyło również montaż ponad 140 łóżek dla osób bezdomnych. Znajdą się one w halach "odseparowanych" od miejsc, w których przebywają zakażeni koronawirusem.

W czwartek rząd Hiszpanii poinformował, że do popołudnia zanotowano w tym kraju łącznie 4089 zgonów oraz 56 188 zachorowań na Covd-19.