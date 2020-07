Hiszpania: Król wezwał do jedności podczas nietypowych obchodów dnia patrona kraju

W dniu św. Jakuba Apostoła, patrona Hiszpanii i regionu Galicii, podczas obchodów w Santiago de Compostela król Filip VI wezwał w sobotę do jedności. "Chodzi o zmniejszenie skutków kryzysu bez uszczerbku dla solidarności między ludźmi i terytoriami" - powiedział.

Król zwykle uczestniczy w obchodach Roku Świętego Jakubowego, kiedy 25 lipca wypada w niedzielę, teraz będzie to rok 2021. Jednak od czasu odwołania wprowadzonego z powodu koronawirusa stanu alarmowego w Hiszpanii (21 czerwca) para królewska odwiedza wszystkie autonomiczne regiony kraju (tzw. wspólnoty autonomiczne). W sobotę przybyła do Galicii.

Króla i królową Letycję przywitał premier lokalnego rządu (Xunta) Alberto Nunez Feijoo oraz burmistrz Santiago de Compostela, socjalista Xose Sanchez Bugallo. Ze względu na pandemię odwołano paradę wojskową, nie odbyła się także tradycyjna procesja z figurą świętego, w której zwykle biorą udział bractwa jakubowe.

Para królewska uczestniczyła w liturgii w kościele San Martino Pinario, a nie w katedrze, gdzie znajduje się grób św. Jakuba. Wewnątrz katedry prowadzone są obecnie prace restauracyjne w związku z przygotowaniami do Roku Jakubowego. Ze względu na pandemię udział w mszy był ograniczony, a uczestniczące w niej osoby miały na twarzach maseczki ochronne.

Podczas inwokacji do Apostoła, odwołując się do tradycji jakubowej, król wezwał do braterstwa i jedności. "To idee, które prowadzą do ważnych osiągnięć (...). Dzisiaj chodzi o zmniejszenie skutków kryzysu, bez uszczerbku dla solidarności między ludźmi i terytoriami, które konsekrowaliśmy w naszej konstytucji".

Filip VI wezwał Hiszpanów do działania "w duchu zgody i zrozumienia", "z najgłębszym poczuciem wspólnoty". Przyznał, że "dylematy spowodowane przez pandemię są ogromne i dotyczą nie tylko gospodarki, ale samej wiary ludzi w przyszłość". "Wszyscy jesteśmy pielgrzymami pokonującymi Drogę, przechodzącymi przez różne etapy, radości, przeciwności... Historia nie zaczyna się ani nie kończy na naszym czasie" - powiedział, wzywając do "jednoczenia się wokół wspólnych wartości i angażowania się na rzecz wspólnego dobra".

"Hiszpania nie jest sama w walce z kryzysem, ale ma wsparcie Unii Europejskiej, w której nie ma miejsca na fragmentację - dodał. - Teraz wyzwaniem dla Europy jest obrona wartości demokratycznych i umocnienie wspólnego projektu poprzez solidarne środki pozwalające na postęp".

Tegoroczne uroczystości jakubowe rozpoczęły się w Santiago de Compostela dzień wcześniej tradycyjnym pokazem fajerwerków, tzw. ogni świętego Jakuba, ale odwołano pokaz multimedialny zwykle wykonywany na fasadzie katedry i budynkach otaczających główny plac miasta.

Regionalna gazeta "Voz de Galicia" poinformowała, że w hotelach zarezerwowanych jest 50 proc. miejsc, głównie przez turystów krajowych.

Zwykle przez cały lipiec pielgrzymi, turyści oraz mieszkańcy uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach religijnych i widowiskach kulturalnych, koncertach, tańcach, wystawach, pokazach ulicznych i przedstawieniach teatralnych na cześć świętego. W tym roku jednak ze względu na pandemię obchody Dnia Świętego Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela były bardzo ograniczone, a turystów zagranicznych prawie nie było - przyznała w rozmowie z PAP przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Galicji Ewa Pawłowska. W cukierniach nie brakowało za to hiszpańskiego przysmaku z migdałów, zwanego ciastem pielgrzyma, Tarta de Santiago.

Z Saragossy Grażyna Opińska