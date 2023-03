Hiszpania: „Kryzys sałatkowy” w Europie spowodowany m. in. złą pogodą w Hiszpanii i Maroku

Głównym powodem „kryzysu sałatkowego”- niedoboru i wzrostu cen świeżych warzyw w wielu krajach europejskich jest zła pogoda w Hiszpanii i w Maroku. W tej sytuacji dla Hiszpanii priorytetem jest ochrona własnego rynku, informowała w czwartek hiszpańska prasa.

Według "El Mundo", istnieje wiele powodów niedoboru świeżych warzyw w Wielkiej Brytanii i w Europie Środkowej. Warzywa są uprawiane w szklarniach zasilanych gazem, a rolnicy oszczędzają energię ze względu na rosnące koszty. Do tego rzeczywiście doszły niekorzystne warunki klimatyczne w rolniczej południowej Hiszpanii - ciepły początek zimy i mroźne ostatnie tygodnie, co spowodowało wzrost cen u źródła. Na północy Maroka miały natomiast miejsce powodzie.

W ciągu ostatnich 30 dni ceny pomidorów na giełdzie rynku rolnego wzrosły o prawie 60 proc. (z 1,25 ero/kg do 1,99 euro), ogórków o 120 proc. (z 0,91 euro/kg do 1,98 euro), a papryki o ponad 100 proc. (z 1,07 euro/kg do 2,19 euro) - poinformował dziennik. Na konferencji prasowej po spotkaniu z przedstawicielami sektora spożywczego 20 lutego minister ds. rolnictwa Luis Planas wskazał na trudności rynku żywnościowego związane ze wzrostem nakładów, problemami z transportem i logistyką na poziomie światowym, a także ekstremalną suszą, która dotknęła wiele krajów.

Jednak za zamkniętymi drzwiami minister mówił także o "silnym wzroście eksportu w niektórych sektorach i ich wpływie na kształtowanie się cen jako kluczowym czynniku wielu konkretnych niedoborów" - ujawnił "El Mundo". Według dziennika, Planas wskazał na eksport owoców, warzyw, mięsa wieprzowego i żywca jako przyczynę wzrostu cen na rodzimym rynku.

Planas zapewnił jednak, że koszty produkcji już zaczynają się zmniejszać, chociaż nie od razu nastąpi spadek cen w sklepach ze względu na "złożoność łańcucha pokarmowego". Sytuacja niedoborów lub wysokich cen warzyw może jeszcze potrwać dwa albo trzy tygodnie - zgodnie ze źródłami branżowymi , na które powołał się "El Mundo".

Z Saragossy Grażyna Opińska