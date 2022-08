Hiszpania: Lipiec był najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów

Lipiec tego roku był najgorętszym miesiącem w Hiszpanii w historii pomiarów temperatury w tym kraju - wynika z szacunków władz Państwowej Agencji Meteorologicznej (Aemet) w Madrycie.

Według statystyk agencji Aemet, prowadzonych od 1961 r., w lipcu 2022 r. średnia temperatura powietrza w Hiszpanii sięgnęła poziomu 26,6 st. C.

W poniedziałkowym komunikacie dyrekcja Aemet wskazała, że do rekordowej temperatury przyczyniła się szczególnie fala tropikalnych upałów, która wystąpiła pomiędzy 9 a 26 lipca.

"Była to najdłuższa fala tak intensywnych upałów po zanotowanej w lipcu 2015 r. Wówczas trwała ona 26 dni" - napisały władze agencji.

Odnotowały one, że lipcowe upały pogłębiły też występującą w kraju suszę. Aemet oszacował, że w lipcu br. spadło na terenie Hiszpanii zaledwie 49 proc. opadów, które występowały w lipcu w latach 1981-2010.

Według państwowej agencji meteorologicznej tropikalne upały z lipca doprowadziły też do podniesienia się na początku sierpnia temperatury wody w Morzu Śródziemnym u zachodnich brzegów Hiszpanii do rekordowego poziomu 30 st. C.

Marcin Zatyka