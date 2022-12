Hiszpania: listy z materiałami wybuchowymi nie sprawią, że wstrzymamy pomoc dla Ukrainy

Hiszpańska minister obrony Margarita Robles podczas czwartkowej wizyty w Odessie oświadczyła, że przesyłki z ładunkami wybuchowymi, wysłane przez nieznanych sprawców do różnych instytucji w Hiszpanii, nie przestraszą władz tego kraju i nie skłonią ich do wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy.

"Żaden list czy akt przemocy nie powstrzyma Hiszpanii, krajów UE i NATO przed pomaganiem Ukrainie" - powiedziała Robles w obecności ministra obrony tego kraju Ołeksija Reznikowa.

Dodała, że służby wszczęły już śledztwo mające ustalić sprawców wysłania co najmniej sześciu listów z materiałami wybuchowymi do różnych podmiotów działających w tym kraju, Robles zapewniła o solidarności Hiszpanii z Ukrainą.

"Na drugim krańcu Europy możecie liczyć na pomoc ze strony dobrego przyjaciela i partnera, który będzie udzielał wam wszelkiej pomocy i wsparcia" - zapewniła Robles, do której adresowany był jeden z listów zawierających materiał wybuchowy.

W czwartek hiszpańska policja przekazała, że wszystkie te listy są do siebie podobne i zostały napisane tym samym charakterem pisma. Śledczy twierdzą, że wysłano je z Hiszpanii.

Od 24 listopada, kiedy taki wysłano do premiera Pedro Sancheza, przesyłki z ładunkami wybuchowymi skierowano do ministerstwa obrony Hiszpanii, jednej z firm zbrojeniowych z Saragossy, do bazy wojskowej w Torrejon de Ardoz pod Madrytem, a także do znajdujących się w tym mieście ambasad USA i Ukrainy.

W środę podczas próby otwarcia przesyłki adresowanej do ambasadora Ukrainy w Madrycie Serhija Pohorelcewa doszło do eksplozji ładunku. W efekcie zdarzenia lekko ranny został pracownik placówki dyplomatycznej.

W czwartek ambasador Pohorelcew oświadczył, że za tragicznym zdarzeniem w ambasadzie stoi Rosja.

Marcin Zatyka