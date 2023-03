Przewodniczący prawicowej grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w PE Manfred Weber skrytykował kryzys w rządzie hiszpańskim, spowodowany różnymi stanowiskami koalicjantów wobec wojny na Ukrainie i wskazał, ze premier Pedro Sanchez (PSOE) musi zdefiniować swoją pozycje w tej sprawie albo nie będzie mógł sprawować rotacyjnego przewodnictwa w Radzie UE, które Hiszpania ma objąć w lipcu br.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W sobotnim wywiadzie dla "ABC" Weber ocenił kryzys w hiszpańskiej koalicji rządowej z powodu pomocy wojskowej dla Ukrainy jako "bardzo poważny".

Podczas glosowania w ub. czwartek w Kongresie Deputowanych współrządząca radykalnie lewicowa Podemos zajęła odmienne od socjalistów z PSOE stanowisko, odmawiając poparcia dla pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy, w tym wysłania czołgów Leopard. Deputowany Podemos Ismael Cortes zapytał, gdzie jest "czerwona linia" dla wysyłania broni dla Ukrainy, gdyż "teraz rozważa się przekazanie myśliwców, okrętów podwodnych, a nawet wojsk" - powiedział.

Według Webera "partia, która opowiada się za tym samym, co Podemos, nie ma miejsca w UE w chwili, kiedy potrzebna jest jasność wobec podejmowanych, historycznych decyzji". "Jeżeli Hiszpania za kilka miesięcy ma objąć półroczną prezydencję w Unii Europejskiej, to premier Pedro Sanchez musi wyjaśnić swoje stanowisko na temat wojny na Ukrainie i obrony zachodnich wartości, gdyż - jeżeli takiej jasności nie będzie, to nie będzie można objąć przewodnictwa w UE" - powiedział.

"Do tej pory nie było takiego rozłamu w sprawie tak żywotnej, jaką jest wojna na Ukrainie, w której ryzykujemy nasze przetrwanie i nasze wartości - ocenił Weber. - Uważam, że rząd, którego elementy znajdują się poza europejskim konsensusem, jest nie do przyjęcia i poprosimy premiera Sancheza o wyjaśnienie jego stanowiska jeszcze przed rozpoczęciem prezydencji w Radzie UE".

"Jeżeli rządowi brakuje wiarygodności w sprawach takiej wagi, to nie może on kierować sprawami całej UE" - podkreślił.

Dodatkowo Weber wskazał, że "Hiszpania usiłowała oszukać KE w raporcie na temat praworządności, który zostanie opublikowany na krótko przed nową prezydencją w UE". "Rząd Pedro Sancheza nie jest przejrzysty w zarządzaniu europejskimi funduszami odnowy, a dwie delegacje z PE, w tym ds. kontroli budżetowej, które udały się w tej sprawie do Madrytu, nie rozwiały wątpliwości w tej kwestii - powiedział. - Dodatkowo pojawienie się później przypadków korupcji pogorszyłoby sytuację".

Kryzys w hiszpańskiej koalicji rządowej dotyczący wysyłania broni dla Ukrainy trwa od wielu miesięcy. Minister ds. socjalnych i lider Podemos, Ione Belarra opowiada się za dialogiem i "przeciwko eskalacji wojny". " Czas na przywództwo dyplomatyczne w Europie - powiedziała. - Rozmieszczenie Leopardów przyczyni się do eskalacji wojny i może mieć nieprzewidywalną i bardzo niebezpieczną reakcję ze strony Rosji".

"Pokój przyjdzie dzięki dialogowi i negocjacjom, i to tam powinna znajdować się Hiszpania" - podkreśliła Belarra tuż po zniesieniu weta na przekazanie czołgów Leopard dla Ukrainy przez Niemcy.

Z Saragossy Grażyna Opińska