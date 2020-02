Hiszpania: Maseczki ochronne na twarz – towar cenny i poszukiwany

W hiszpańskich szpitalach dochodzi do kradzieży maseczek ochronnych na twarz. Wraz z rozwojem epidemii Covid-19 w Europie wzrasta zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej. Ich ceny gwałtownie rosną, a i tak trudno je dostać - donoszą hiszpańskie media.

Setki ochronnych maseczek na twarz "zniknęły" ze szpitala Infanta Leonor w Madrycie. W innym szpitalu, Virgen de la Victoria w Maladze, złapano lekarza, kiedy usiłował opuścić budynek z 300 maseczkami - poinformowało hiszpańskie Radio Cadena Ser.

Wyniesione ze szpitala środki ochronne charakteryzowały się dobrą filtracją, przez co mogły do pewnego stopnia skutecznie bronić przed zakażeniem - to również wpływało na ich wysoką wartość. Złapany na gorącym uczynku lekarz z Malagi tłumaczył, że zabrał maseczki, aby "rozdać je ludziom ze swojej wsi".

Szpitale zapewniły, że podjęły kroki w celu kontrolowania zapasów maseczek i ich racjonalnej dystrybucji. Służby sanitarne zalecają noszenie maseczek przez personelowi medycznemu, który opiekuje się osobami, u których podejrzewa się zakażenie koronawirusem, oraz innymi pacjentami przejawiającymi takie symptomy jak kaszel, katar i gorączka.

W Hiszpanii ceny maseczek bardzo wzrosły już po pierwszych przypadkach wykrycia koronawirusa. Za opakowanie 50 papierowych maseczek chirurgicznych trzeba było zapłacić 60-80 euro, zaś za zestaw 10 maseczek z filtrem - 150 euro. Teraz w madryckich aptekach maseczek brakuje, a w wielu wywieszono stosowną informację.

"Prosiliśmy dystrybutora o maseczki, ale nic nie przysyłają" - tłumaczył pracownik jednej z madryckich aptek dziennikarzowi gazety "ABC". "Gdyby przyszły teraz, sprzedałbym pięć za 100 euro. Jedna kobieta powiedziała nam, że była w 40 aptekach i (w żadnej) nie dostała maseczek" - dodał.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby maseczki były noszone przez osoby, które kaszlą i kichają. Zdrowi powinni używać ich, gdy opiekują się osobami, u których podejrzewa się zakażenie. WHO podkreśla, że noszenie maseczki chroni przed infekcją, gdy towarzyszy mu przestrzeganie zasad higieny, takich jak częste mycie rąk środkiem dezynfekującym lub wodą z mydłem.

Do piątkowego południa w Hiszpanii zanotowano 27 zakażeń Covid-19.

Grażyna Opińska