Hiszpania: Media: armia utworzy w 2023 r. strategiczną rezerwę amunicji

Hiszpańska armia utworzy w 2023 r. strategiczną rezerwę amunicji - wynika z zatwierdzonego budżetu sił zbrojnych, na który w sobotę powołują się madryckie media. Według nich zwiększone wydatki na ten cel mają związek z rosyjską inwazją na Ukrainę oraz ze wsparciem udzielanym Kijowowi przez Madryt.

"Wojna na Ukrainie zmusiła kraje europejskie do zmian w dziedzinie obronności, a przypadek Hiszpanii jest tego najlepszym dowodem" - napisał dziennik "La Razon", przypominając, że rząd Pedro Sancheza zobowiązał się do zwiększenia wydatków na armię do 2029 r. do poziomu 2 proc. PKB.

Gazeta ustaliła, że armia Hiszpanii rozpoczęła gromadzenie w ramach tzw. strategicznej rezerwy zapasów amunicji 5,56 x 45 mm, która w hiszpańskich siłach zbrojnych wykorzystywana jest do karabinów oraz lekkich karabinów maszynowych.

O zasadności projektu, którego koszt szacuje się na na 6 mln euro, w listopadzie mówił w parlamencie szef sztabu generalnego armii admirał Teodoro Lopez Calderon.

"Jedną z lekcji płynących z wojny na Ukrainie jest to, że uwierzyliśmy, że nie ma już wojen długoterminowych… Zapasy nasze i państw NATO są jednak niewystarczające, zaś amunicji tej nie da się łatwo zdobyć, gdyż firmy zbrojeniowe nie są w stanie wytwarzać jej w szybkim tempie" - ostrzegał Lopez Calderon.

Media ustaliły, że w ramach innych trzech kontraktów armia Hiszpanii nabędzie za blisko 500 mln euro pociski dla myśliwców F-18 i Eurofighter, dla samolotów Harrier AV8B, a także rakiety dla fregat oraz pociski do systemów przeciwlotniczych.

Marcin Zatyka