Hiszpania: Media: Konstytucja 3 Maja to zapomniane dziedzictwo Europy

Hiszpański dziennik “La Vanguardia”, szeroko opisując w poniedziałek okoliczności powstania i znaczenie Konstytucji 3 Maja, wskazuje, że choć była to pierwsza w Europie ustawa zasadnicza, to powszechnie mieszkańcy Starego Kontynentu wiedzą o niej mniej niż o konstytucji francuskiej.

Wydawany w Barcelonie dziennik wskazuje, że do popularyzacji mało znanej w Europie konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 r., przyczyniło się przyznanie jej w 2015 r. przez Komisję Europejską Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

"Polska konstytucja była pierwszą ustawą zasadniczą w Europie oraz drugą po amerykańskiej na świecie" - wskazała "La Vanguardia", przypominając, że w porównaniu z ogłoszoną cztery miesiące później konstytucją francuską, ustawa z 3 Maja 1791 roku jest znacznie mniej znana.

Gazeta wskazuje, że jednym z ewenementów polskiej konstytucji był fakt, że powstała ona w okresie pokoju, w dodatku, obejmując swoja jurysdykcją zarówno Polskę, jak i Litwę wchodzącą w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

"Ta nowoczesna konstytucja (…) nie była bezpośrednią konsekwencją wojny czy rewolucji" - odnotował hiszpański dziennik, który przypomniał, że docenienie przez władze Unii Europejskiej Konstytucji 3 Maja wynikało z faktu, że ustawa ta promowała pokojową transformację ustrojową.

"La Vanguardia" zaznaczyła, że choć Ustawa Rządowa z 3 Maja 1791 r. nie była w stanie powstrzymać procesu rozbiorów Polski, to jednak stała się wzorem do naśladowania w przyszłości do odbudowania siły "politycznej, wojskowej, społecznej i gospodarczej" Polski.

Wydawany w Barcelonie dziennik odnotowuje, że przez wiele dekad Konstytucja 3 Maja była punktem odniesienia dla obywateli Polski żyjących pod zaborami, a także w okresie komunizmu. Przypomina, że o pielęgnowanie pamięci o pierwszej europejskiej ustawie zasadniczej dbało wiele pokoleń polskich patriotów.