Hiszpania: Media: Maroko może stać za próbą oszustwa wyborczego w Melilli

Za próbą oszustwa wyborczego w związku z niedzielnymi wyborami samorządowymi i regionalnymi w Melilli, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, mogą stać władze Maroka - wynika ze śledztwa służb Hiszpanii, na które w środę powołuje się dziennik “El Mundo”.

Cytując "wiarygodne źródła zbliżone do śledztwa", gazeta napisała, że służby Hiszpanii potwierdziły, że osoby zatrzymane w poniedziałek i wtorek w związku z domniemanym udziałem w próbie oszustwa wyborczego, to m.in. członkowie Koalicji na rzecz Melilli (CPM), którzy mieli w ostatnim czasie spotykać się w Maroku z przedstawicielami rządu tego kraju.

"Spotkania te, do których dochodziło kilkakrotnie (…), mogą mieć związek z głosowaniem korespondencyjnym w autonomicznym mieście" - napisała gazeta z Hiszpanii, gdzie w niedzielę odbędą się wybory do władz samorządowych i regionalnych.

Według dziennika hiszpańskie służby wywiadowcze potwierdziły kontakty członków lewicowej partii CPM, kierowanej przez wywodzącego się z rodziny marokańskich imigrantów Musatfę Aberchana, w związku z domniemaną kradzieżą kart do głosowania korespondencyjnego.

Oszustwo wyszło na jaw, kiedy komisja wyborcza stwierdziła, że w tej zamieszkałej przez 85 tys. osób eksklawie korespondencyjnie chce zagłosować nienotowany wcześniej odsetek mieszkańców - prawie 20 proc.

W poniedziałek i wtorek hiszpańskie służby zatrzymały 10 mieszkańców Melilli, w tym najbardziej zaufane osoby Aberchana.

"Wśród nich są +nr 3+ jego partii Mohamed Ahmed Al Lal, a także zięć (Aberchana - PAP) Abdel-ilah Nourdine Ahmed" - podał "El Mundo" ujawniając, że podczas obławy funkcjonariusze hiszpańskiej policji skonfiskowali gotówkę oraz worki z kartami do głosowania korespondencyjnego.

Osoby powiązane ze zdominowaną przez muzułmanów Koalicją na rzecz Melilli miały według "El Mundo" stworzyć system pozyskiwania kart do głosowania korespondencyjnego m.in. przez ubogie rodziny z enklawy, mające zamawiać te dokumenty, dostarczane przez hiszpańską pocztę, w zamian za 50 do 200 euro wypłacanych przez oszustów.

"Śledczy ustalają m.in. czy siatka oszustów mogła próbować przekupić urzędników pocztowych, aby przymknęli oni oko na nieuczciwe wydawanie kart do głosowania" - napisał madrycki dziennik.

Gazeta twierdzi, że policja bada, czy doszło do przekupienia pracowników poczty, aby mogli oni zabrać karty do głosowania z Melilli, a następnie nielegalnie rozprowadzić je do innych oddziałów pocztowych na północy Hiszpanii, a stamtąd - do lokali wyborczych.

Marcin Zatyka