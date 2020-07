Hiszpania: Media o szczycie UE: umowa z Brukseli dobra dla wszystkich

Media w Hiszpanii w pierwszych komentarzach ze szczytu w Brukseli UE wskazują, że osiągnięte we wtorek porozumienie jest postrzegane jako korzystne przez wszystkie siły polityczne parlamentu tego kraju.

Dziennik "El Pais" twierdzi, że szef rządu Hiszpanii Pedro Sanchez miał odegrać podczas brukselskiego szczytu rolę mediatora zwaśnionych grup.

Gazeta spodziewa się, że jako jeden z pierwszych polityków mówiących o potrzebie "drugiego planu Marshalla", premier będzie próbował przypisać sobie powodzenie zakończonego we wtorek szczytu, podczas którego wypracowano zasady wdrażania planu ożywienia gospodarczego UE.

Z kolei wydawana w Barcelonie "La Vanguardia" odnotowuje, że radości z wypracowania porozumienia nie kryje wicepremier Pablo Iglesias, szef lewicowego bloku Unidas Podemos, który wielokrotnie budował swój kapitał polityczny na antyunijnych hasłach.

Gazeta cytuje Iglesiasa, według którego "UE wyciągnęła wnioski z kryzysu" finansowego, który nasilił się w Europie po 2008 r., dlatego nowy plan odbudowy nie zakłada cięć.

Portal "Okdiario" odnotowując pozytywne opinie szefa Unidas Podemos przypomina, że jeszcze w 2013 r. Pablo Iglesias nawoływał do opuszczenia przez Hiszpanię strefy euro oraz do zawieszenia spłaty pożyczek.

Tymczasem dziennik "El Mundo" wskazuje, że porozumienie z Brukseli z radością przyjęło również kierownictwo uważanej za skrajnie prawicową partii Vox. Jej liderzy zaznaczyli jednak, że niezbędne jest "właściwe zarządzanie" skierowanymi przez UE środkami do Hiszpanii.

Media odnotowują, że przywódcy centroprawicowej Partii Ludowej (PP), największego ugrupowania opozycji, próbują umniejszać sukces negocjacyjny w Brukseli ekipy premiera Sancheza. Cytują szefa PP Pablo Casado, który stwierdził we wtorek, że środki z programu odbudowy gospodarczej mogą, jak zaznaczył, naprawić to, co w Hiszpanii zniszczył Covid-19 oraz niewłaściwe zarządzanie koronakryzysem. Odnotowują też, iż sukces szczytu Casado przypisał Europejskiej Partii Ludowej (EPL).

Marcin Zatyka