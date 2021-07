Hiszpania: Media: paszport covidowy spowodował utrudnienia w lotach z Ameryki Łacińskiej

Wprowadzenie przez rząd Hiszpanii paszportu covidowego doprowadziło do utrudnień w połączeniach lotniczych z Ameryką Łacińską i kłopotów dla pasażerów udających się w podróż do Hiszpanii z państw tego regionu - podał portal branży turystycznej Preferente.com.

Według portalu wprowadzenie paszportu covidowego nasiliło istniejący już chaos informacyjnego dotyczącego zasad podróżowania z państw Ameryki Łacińskiej do Hiszpanii.

Portal przypomina, że testowany już na początku czerwca przez rząd Pedra Sancheza paszport covidowy nie obejmuje państw latynoamerykańskich. Odnotowuje, że przybywający stamtąd pasażerowie muszą posiadać dokument potwierdzający przebycie pełnego procesu szczepień.

"Źródła, z którymi rozmawialiśmy potwierdzają, że licznym pasażerom odmówiono w państwach Ameryki Łacińskiej wejścia na pokład samolotów z powodu braku przejrzystości zasad (...) wymaganych przez hiszpański rząd" - napisał w czwartek Preferente.com.

Portal wskazał, że chaos informacyjny spowodowany jest m.in. tym, że rząd Sancheza opublikował 5 czerwca przepisy, które dwa dni później zmienił w sprawie wymogów dla pasażerów podróżujących z obszarów wysokiego ryzyka sanitarnego.

"Przedsiębiorcy z biur podróży domagają się od rządu jasnego komunikatu dotyczącego wymogów dla pasażerów z państw Ameryki Łacińskiej planujących podróż na terytorium Hiszpanii" - napisał portal.

Także dziennik "El Pais", który w czwartek, czyli w pierwszym dniu obowiązywania w UE paszportu covidowego, rozmawiał z pasażerami na lotnisku w Madrycie, wskazuje, że udający się w podróż wczasowicze mają wiele wątpliwości co do zasad, na podstawie których będą mogli wejść na pokład samolotu. Gazeta zaznacza, że wyjątkowo dużo obaw co do zasad podróżowania mają turyści odbywający rejsy do państw Ameryki Łacińskiej.

Marcin Zatyka