Hiszpania: Media: Polska stała się ulubionym sojusznikiem USA w UE

Polska stała się ulubionym sojusznikiem USA w Unii Europejskiej - piszą hiszpańskie media po spotkaniu Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Oceniają, że deklaracja amerykańskiego prezydenta o najlepszych w historii relacjach obu państw nie jest pustym hasłem.

Madrycki dziennik "La Razon" wskazuje w czwartek, że wizyta prezydenta Dudy w Białym Domu była potwierdzeniem pogłębiających się stosunków polsko-amerykańskich. Odnotowuje pochlebne opinie wypowiedziane przez Trumpa o jego polskim rozmówcy.

Dziennik twierdzi, że przyjęcie Dudy w czasie pandemii koronawirusa to komunikat dla świata o bardzo dobrych relacjach polsko-amerykańskich.

"Warszawa stała się ulubionym sojusznikiem Waszyngtonu w Unii Europejskiej. (…) USA skierują do Polski część swoich wojsk wycofywanych z Niemiec" - napisał "La Razon", wskazując, że Polska spełnia oczekiwanie Trumpa co do wysokości wydatków na obronność na poziomie 2 proc. PKB.

Także dziennik "El Pais" odnotowuje zapowiedź Trumpa wysłania części amerykańskich wojsk z Niemiec do Polski. Stołeczna gazeta zaznacza, że wizyta w Białym Domu jest gestem poparcia dla Dudy, ubiegającego się w niedzielnych wyborach o reelekcję.

Gazeta wskazuje na dobre relacje Trumpa i Dudy, które przełożyły się na kilka ważnych umów parafowanych przez obu polityków od 2017 r., m.in. o włączeniu Polski do amerykańskiego programu bezwizowego czy o współpracy USA i Polski w zakresie technologii 5G.

"El Pais" odnotował też środową zapowiedź Trumpa o zacieśnieniu współpracy USA z Polską na podstawie oczekiwanej umowy dotyczącej obrony, a także o wspólnej inwestycji obu krajów w elektrownię atomową w Polsce.