Hiszpania: Media: Polska w twardym jądrze UE

Hiszpańskie media nadal analizują sytuację w Unii Europejskiej po brexicie. Podkreślają przy tym rosnące znaczenie Polski, która - jak twierdzą tamtejsze media - znalazła się w „ścisłym klubie” europejskim, razem z Paryżem i Berlinem. „Macron chce Polski w twardym jądrze Unii Europejskiej” – napisał dziennik „El Mundo”.

Z kolei dziennik ABC napisał, że "Macron zapomniał o Hiszpanii i sytuuje Polskę, razem z Niemcami i Francją, na czele Unii Europejskiej post-brexit."

"Geografia, gospodarka, broń nuklearna i nowe systemy obrony dają nowe przywództwo europejskie, kontynentalne, Niemcom, Francji i Polsce" - napisał ABC. "Wobec ruchów +pomocników+ Rosji, Europa zamieniła się w teatr wpływów strategicznych, które w zasadzie pozostawiają Hiszpanię poza grą" - uważa dziennik.

Gazeta zauważyła, że zarówno Polska, jak i Francja podkreślają kontekst militarny rozkładu nowych sił na kontynencie. Przypomnia, że już trzy lata temu, podczas spotkania NATO w Warszawie i wobec niepokojących postępów militarnych Rosji, przedstawiono ambitny plan "Enhanced Forward Presence", rozmieszczający wojsko i broń na wschodnich granicach Europy. "Polska, wielka potencja wschodnioeuropejska, i Francja, pierwsza europejska potencja nuklearna, przystąpiły do uprzywilejowanego związku wojskowego na kontynentalnej arenie strategicznej."

"Ta polsko - francuska inicjatywa natychmiast znalazła odzew w Berlinie. Johann Wadephul, wiceprzewodniczący parlamentarnego ugrupowania niemieckiej CDU, bliskiej Angeli Merkel, powiedział: Prezydent Macron wiele razy prosił nas o więcej Europy. Teraz mógłby wykazać, że jest gotowy zrobić decydujący krok i przekazać francuski arsenał atomowy do dyspozycji Unii Europejskiej..." - kontynuuje ABC.

Jakkolwiek dziennik odrzuca taką możliwość, to jednocześnie przyznaje, że "programy NATO na wschodzie Europy wzmocniły znaczenie Francji w kwestii bezpieczeństwa kontynentalnego" i przypomina, że "w listopadzie ub. roku Francja objęła przywództwo nad ambitnym, europejskim programem obrony antyrakietowej +Twister+, którego celem jest odpowiedź na zapędy Rosji."

"Wobec wątpliwości co do zaangażowania Waszyngtonu w sprawy bezpieczeństwa europejskiego, zarówno Berlin, jak i Warszawa uważają za niezbędne rozwinięcie własnych programów bezpieczeństwa kontynentalnego" - twierdzi dziennik.

"Po Brexicie, Francja Macrona aspiruje do bycia liderem w kwestiach bezpieczeństwa, konserwatywna Polska (prezydenta - PAP) Andrzeja Dudy jest jej uprzywilejowanym sojusznikiem" - twierdzi dziennik ABC.

"Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, Polska staje się piątym największym demograficznie krajem UE, i szóstym co do wielkości PKB, co rząd polski chce, aby zostało uznane" - napisał dziennik "El Mundo".

Zdaniem mediów prezydent Francji próbuje uwieść Polskę. Warszawa do tej pory nie brała większego udziału w obronnych projektach europejskich. Ale według ABC, Polska ma "bardziej bezpośrednie i bliższe kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, co stawia ją w lepszej sytuacji" - napisał ABC.

