Hiszpania: Mimo krytyki rząd zezwala na przyjazd turystów i podtrzymuje restrykcje dla miejscowych

Rząd Hiszpanii zapowiedział, że nie zmieni decyzji o zezwoleniu na przyjazd zagranicznych turystów w okresie Wielkanocy. Jednocześnie utrzyma ograniczenia w przemieszczaniu się po kraju jego mieszkańców. To stanowisko jest krytykowane przez UE i hiszpańską opinię publiczną.

Komisja Europejska zwróciła się we wtorek do Hiszpanii o zachowanie spójności w decyzjach dotyczących ograniczeń w podróżowaniu, zarówno w odniesieniu do przemieszczania się w kraju, jak i poza jego granicami.

"Stosowane przez kraje członkowskie Unii Europejskiej środki ostrożności przeciw Covid-19 powinny być konsekwentne w odniesieniu do podróży wewnątrzkrajowych, jak i zagranicznych, gdyż rozprzestrzenianie się koronawirusa i ryzyko zakażenia jest podobne w obu rodzajach podróży" - podkreślił rzecznik ds. sprawiedliwości KE Christian Wigand.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez powiedział w środę w parlamencie, że nie zmieni decyzji związanych z podróżowaniem w okresie wielkanocnym. Zaznaczył, że jego rząd wypełnia rekomendacje KE, by nie zamykać granic między krajami Wspólnoty. Takie ograniczenia nie dają gwarancji, że wirus przestanie się rozprzestrzeniać - dodał.

Szef rządu podkreślił, że każdy kraj stosuje własne środki kontrolowania pandemii, co jest również zgodne z unijnymi dyrektywami. W przypadku Hiszpanii restrykcje obejmują ograniczenia w przemieszczaniu się między regionami autonomicznymi - wyjaśnił.

"Apelujemy do mieszkańców, aby pozostali w domach i nie ruszali się ze swoich regionów" - powiedział Sanchez.

Rząd tłumaczy, że utrzymywanie pomiędzy 26 marca a 9 kwietnia zakazu opuszczania przez obywateli swoich regionów wynika z trudności w ewentualnym zobowiązaniu ich do wykonywania testów na obecność koronawirusa oraz ich kontrolowania. Władze zaznaczają, że przylatujący do kraju zagraniczni turyści muszą wykonać takie badanie przed podróżą.

Część opinii publicznej wyraża niezadowolenie z takiej polityki rządu, a także obawia się, że zagraniczni turyści staną się źródłem nowych zakażeń. W mediach szeroko komentuje się sytuację, w której mieszkańcy Hiszpanii nie będą mogli odwiedzić podczas świąt rodziny w innych częściach kraju. W tym samym czasie należy się spodziewać napływu turystów z Niemiec, Włoch czy Francji.

We wtorek rząd Hiszpanii zniósł obowiązujące od końca grudnia 2020 r. roku ograniczenia w komunikacji lotniczej z Wielką Brytanią. Osoby przylatujące z tego państwa do Hiszpanii będą musiały jedynie przedstawić negatywny wynik testu PCR zrobionego do 72 godz. przed przybyciem. W Wielkiej Brytanii wciąż obowiązuje jednak zakaz zagranicznych wyjazdów turystycznych.

"Sanchez spycha kontrolowanie turystyki na Wielką Brytanię, UE i rządy regionalne" - komentowały media w środę.

