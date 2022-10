Hiszpania: Minister obrony: nie bierzemy udziału w ćwiczeniach odstraszania nuklearnego NATO

Hiszpania nie bierze ani nigdy nie brała udziału w programach nuklearnych NATO - powiedziała hiszpańska minister obrony Margarita Robles w środowym wywiadzie dla radia publicznego RNE. Podkreśliła, że także teraz jej kraj nie będzie uczestniczył w zapowiadanych manewrach wojskowych Sojuszu przygotowujących do ataku nuklearnego.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W przyszłym tygodniu NATO zorganizuje ćwiczenia odstraszania nuklearnego wobec narastających zagrożeń użycia broni atomowej przez Rosję. Tygodniowe ćwiczenia Steadfast Noon (Niezłomne Południe) obejmą 14 z 30 członków Sojuszu.

"To rutynowe szkolenie, które odbywa się co roku, aby nasze odstraszanie było bezpieczne i skuteczne" - zapewnił we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Minister Robles podkreśliła w środę, że te ćwiczenia planowane są z rocznym wyprzedzeniem i w związku z tym "nie są reakcją ani odpowiedzią na groźby rosyjskiego prezydenta Władimira Putina".

W ostatnich tygodniach Putin nasilił groźby użycia broni jądrowej w związku z niepowodzeniami jego wojsk na Ukrainie. W środę amerykański prezydent Joe Biden oświadczył w wywiadzie dla CNN, że "nie wierzy, aby prezydent Rosji to zrobił".

Z Saragossy Grażyna Opińska

Wojna i koszty dobijają kolejną znaną polską firmę. Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym