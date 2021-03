Hiszpania: Minister: spodziewamy się połowy liczby zagranicznych turystów sprzed pandemii

Rząd Hiszpanii spodziewa się, że w całym 2021 roku przyjedzie do kraju około 50 proc. cudzoziemców, którzy urlopowali tam w 2019 roku, czyli przed pandemią Covid-19 - ogłosiła w poniedziałek hiszpańska minister przemysłu, handlu i turystyki Maria Reyes Maroto.

Podczas konferencji sektora turystycznego w Madrycie Maroto przypomniała, że w 2019 roku Hiszpania z ponad 80 mln turystów była drugim krajem świata pod względem liczby odwiedzających ją wczasowiczów.

Minister wyraziła nadzieję, że wraz z masową kampanią szczepień na świecie oraz możliwością wprowadzenia koronapaszportów nastąpi sukcesywne odbudowywanie hiszpańskiej turystyki po koronakryzysie.

Maroto wskazała, że umożliwienie przez rząd premiera Pedra Sancheza przemieszczania się do Hiszpanii zagranicznych turystów w okresie świąt wielkanocnych, przy jednoczesnych restrykcjach dla obywateli tego kraju, wynika z trudności w kontrolowaniu pobytu potencjalnie zakażonych.

"Zagraniczni turyści przybywają z testem PCR, tymczasem trudno wymagać tego typu dokumentu u wszystkich Hiszpanów przemieszczających się po kraju" - dodała Maroto, przypominając, że od 26 marca do 9 kwietnia obowiązywać będzie zakaz opuszczania regionów.

Wraz z koronakryzysem wywołanym przez pandemię w 2020 roku do Hiszpanii przybyło zaledwie 19 mln zagranicznych urlopowiczów, czyli aż o 77 proc. mniej niż rok wcześniej. Nastąpił też rekordowy spadek wpływów od zagranicznych turystów. Wyniosły one 19,7 mld euro, co oznacza, że były mniejsze o 78,5 proc. w stosunku do 2019 roku.

