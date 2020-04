Hiszpania: Minister zdrowia: do kraju dotarło 150 respiratorów zatrzymanych przez Turcję

150 zarekwirowanych na początku kwietnia przez Turcję respiratorów dotarło w środę wieczorem do naszego kraju - poinformował minister zdrowia Hiszpanii Salvador Illa, zapewniając, że sprzęt ten szybko trafi do trzech wspólnot autonomicznych, które go zamówiły.

Illa podkreślił, że wkrótce po zablokowaniu wylotu ładunku z respiratorami przez Turcję służby dyplomatyczne Hiszpanii podjęły działania, służące wydaniu zakupionego przez hiszpańskie regiony sprzętu medycznego. "Nasz MSZ wykonał bardzo dużą pracę" - dodał szef resortu zdrowia.

Illa przypomniał, że na początku kwietnia rząd Pedra Sancheza zaprotestował przeciwko zatrzymaniu przez Ankarę samolotu, który miał dotrzeć do trzech hiszpańskich wspólnot autonomicznych: Nawarry, Katalonii oraz Kastylii-La Manchy.

Zarekwirowanie respiratorów, wyprodukowanych w Turcji na bazie chińskich komponentów, argumentowane było przez tureckie władze wprowadzonymi w marcu w tym kraju restrykcjami dotyczącymi eksportu materiałów i sprzętu medycznego.

Respiratory o wartości 3 mln euro miały trafić na oddziały intensywnej terapii hiszpańskich szpitali, gdzie z powodu masowych zachorowań na Covid-19 notowano niedobory tego sprzętu.

Hiszpania jest obok Włoch najbardziej doświadczonym krajem Europy z powodu epidemii koronawirusa. Do czwartku zmarło tam ponad 15,2 tys. osób, a blisko 152,5 tys. zostało zainfekowanych.

Z powodu niedoboru respiratorów resort zdrowia Hiszpanii zapowiedział na początku kwietnia możliwość transportu koleją pacjentów do szpitali we wspólnotach, w których występuje mniej przypadków zachorowania na Covid-19. Spółka Renfe, największy przewoźnik Hiszpanii, potwierdziła już, że zaadaptowała część wagonów do transportu zakażonych koronawirusem.

