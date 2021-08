Hiszpania: MSW: liczba nielegalnych imigrantów wzrosła w tym roku o blisko 50 proc.

W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 roku do Hiszpanii przybyło blisko 16,6 tys. nielegalnych imigrantów, czyli o prawie 50 proc. więcej niż w takim samym okresie 2020 roku - wynika z szacunków MSW w Madrycie.

Władze Hiszpanii wskazują, że zdecydowaną większość napływających do tego kraju imigrantów stanowią obywatele państw afrykańskich, głównie Maroka.

Według MSW w pierwszej połowie 2021 roku ponad 15 tys. spośród osób, które w sposób nielegalny dotarło do Hiszpanii, przekroczyło jej granicę podczas przeprawy morskiej. Głównym kierunkiem nielegalnej imigracji są Wyspy Kanaryjskie, gdzie pomiędzy styczniem a lipcem br. dotarło ponad 7,5 tys. osób.

Resort spraw wewnętrznych odnotował, że okresem o największej liczbie wtargnięć imigrantów na terytorium Hiszpanii była druga połowa lipca, kiedy dostało tam ponad 2000 osób.

Z szacunków MSW wynika, że do statystyk nie wliczono 12 tys. marokańskich imigrantów, którzy pomiędzy 17 a 19 maja wdarli się do hiszpańskiej Ceuty wykorzystując bierność służb granicznych. Większość z nich została w kolejnych dniach deportowana do Maroka.

Władze Hiszpanii szacują, że pomiędzy styczniem a lipcem 2021 roku do Ceuty dostało się nielegalnie 391 osób, czyli dwa razy więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku.

Marcin Zatyka