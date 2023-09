Hiszpania: MSW: w tym roku przybyło ponad 26 tys. nielegalnych imigrantów

Od stycznia do 25 września br. do Hiszpanii dotarło ponad 26 tys. nielegalnych imigrantów - wynika z szacunków resortu spraw wewnętrznych tego kraju. To o ponad 13 proc. więcej w stosunku do podobnego okresu w 2022 roku.

Według opublikowanych przez władze Hiszpanii danych, na które w środę powołują się lokalne media, głównym kierunkiem napływu nielegalnych imigrantów są Wyspy Kanaryjskie, gdzie od stycznia dotarło ponad 15 tys. przybyszów z Afryki.

Kolejnym miejscem kierowania się imigrantów w Hiszpanii jest Andaluzja. Od 1 stycznia br. przybyło tam już z północnych wybrzeży Afryki ponad 7 tys. osób.

Trzecią wspólnotą autonomiczną Hiszpanii, do której najczęściej docierają łodzie z nielegalnymi przybyszami są Baleary. Od stycznia na archipelag ten dotarło ponad 1000 afrykańskich imigrantów.

Gazeta "La Provincia" odnotowała, powołując się na informacje autonomicznego rządu Wysp Kanaryjskich, że władze archipelagu spodziewają się nasilenia zjawiska napływu imigrantów w październiku. Regionalny gabinet kierowany przez Fernando Clavijo zaapelował do władz w Madrycie oraz do Komisji Europejskiej o pilne wsparcie w przyjmowaniu nielegalnych imigrantów.

We wtorek rząd Hiszpanii oświadczył, że aby sprostać nasilającej się presji migracyjnej otworzy na kanaryjskiej wyspie El Hierro nowy ośrodek dla przybyszów z Afryki. Znajdzie w nim zakwaterowanie 250 osób.

Marcin Zatyka