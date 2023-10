Hiszpania: Na Wyspy Kanaryjskie przybyło w październiku ponad 4,5 tys. nielegalnych imigrantów

W październiku przybyło na hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie ponad 4500 nielegalnych imigrantów - poinformowały służby ratownictwa morskiego. Napływ przybyszów pochodzących głównie z Afryki Subsaharyjskiej jest nieprzerwany, w 2023 roku dotarło ich na archipelag już ponad 19 500.

Na najmniejszą wyspę El Hierro przybyło w ciągu ostatniego tygodnia ok. 2300 imigrantów. To równowartość 20 proc. liczby mieszkańców wyspy, których jest nieco powyżej 11 tys. Dodatkowo imigranci w większości dopływają do wioski La Restringa zamieszkanej przez zaledwie 400 osób. Szef lokalnych władz Alpidio Armas nazwał sytuację "katastrofalną" i skarżył się na brak "środków ludzkich i materialnych" do zarządzania kryzysem.

Od początku 2023 roku przybyło na Hierro ponad 4 tys. imigrantów. "Rząd Wysp Kanaryjskich, hiszpański oraz władze europejskie muszą podjąć działania; ogromna liczba ludzi chce tu przybyć i nie wiem, czy damy sobie radę" - powiedział Armas w rozmowie z portalem Libertad Digital.

Media nazwały wyspę Hierro "hiszpańską Lampedusą". Mieszkańcy skarżą się na brak dostępu do służby zdrowia, bo lekarze muszą zajmować się imigrantami oraz na złe funkcjonowanie transportu publicznego, gdyż imigranci przewożeni są autobusami. Twierdzą też, że na ulicach robi się coraz niebezpieczniej.

Około 50 funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej na wyspie pracuje po 14 godzin dziennie - twierdzi sekretarz generalny policyjnego związku zawodowego SUP Marcos Santiago.

Imigranci, głównie nieletni bez opieki rodzicielskiej, przewożeni są na inne wyspy, w głównej mierze na Teneryfę, zamieszkaną przez około 1 mln osób. Szef władz wyspy Hierro twierdzi jednak, że wysyłanie małoletnich na inne wyspy archipelagu jest rozwiązaniem niewystarczającym, gdyż migrantów więcej przybywa, niż władze są w stanie ich relokować.

Z Saragossy Grażyna Opińska