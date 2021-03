Hiszpania: Najwyższy organ władzy sądowniczej zablokowany - już nie może powoływać sędziów

Najwyższy hiszpański organ zwierzchni władzy sądowniczej, Naczelna Rada Sądownicza (CGPJ), odpowiednik polskiej Krajowej Rady Sądownictwa, nie będzie mógł powoływać nowych sędziów po wygaśnięciu mandatu, zgodnie z reformą, która weszła w życie w środę.

Senat zatwierdził w ub. tygodniu reformę przeprowadzoną na wniosek koalicji rządowej, socjalistycznej PSOE i lewicowej Podemos, aby CGPJ nie mogła powoływać sędziów po wygaśnięciu 5-letniego mandatu, pomimo dalszego pełnienia swoich obowiązków. Prawicowa partia Vox zapowiedziała wniesienie skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

"Istnieje cienka czerwona linia między demokratycznymi rządami prawa a tyranią" - napisał Vox, Santiago Abascal na Twitterze. - "Dziś socjalistyczno-komunistyczny rząd razem ze swoimi separatystycznymi poplecznikami ją przekroczył".

Odnowienie składu obecnej CGPJ jest zablokowane od ponad dwóch lat ze względu na klincz polityczny w kraju.

Wiceprzewodnicząca KE, Vera Jourova już w styczniu ostrzegła rząd premiera Pedro Sancheza przed upolitycznieniem rady sędziowskiej. Odnosząc się do wcześniejszych planów rządowych, aby zmniejszyć wymaganą większość parlamentarną potrzebną do wyboru CGPJ, Jourova podkreśliła, że co najmniej połowa sędziów - członków CGPJ powinna być wybierana przez samych sędziów.

W związku z reformą "dezaktywującą" obecną CGPJ, niezależna organizacja prawników Obywatelska Platforma Niezależności Sędziowskiej (PCIJ) złożyła pisemną skargę do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej wnosząc o "pilną interwencję" w związku z "atakami" na wymiar sprawiedliwości. Prawnicy, którzy podpisali się pod pismem, porównali sytuację do Polski, "wobec której instytucje europejskie wystosowały poważne ostrzeżenia".

Członkowie CGPJ są wybierani na 5-letnią kadencję przez Kongres Deputowanych większością trzech piątych głosów, czego nie może zdobyć lewicowa koalicja rządowa - do tego potrzebowałaby poparcia największej partii opozycyjnej, prawicowej PP.

Poprzednia rządowa propozycja reformy polegała na zmniejszeniu potrzebnej do wyboru CGPJ liczby głosów do zwykłej większości, na co socjaliści mogą liczyć w parlamencie. Pozwoliłoby im to na wprowadzenie do CGPJ sędziów zbliżonych politycznie.

Wobec ostrzeżenia Brukseli, ta reforma została zawieszona, ale teraz rząd Sancheza ograniczył funkcje CGPJ, aby nie mógł powoływać nowych sędziów po upłynięciu mandatu, pomimo dalszego pełnienia funkcji.

Prawicowe PP i Vox oraz liberalna Ciudadanos opowiadają się za zmianą systemu wybierania członków organu sędziowskiego, aby ich większość była wybierana przez samych sędziów spośród osób, które nie sprawowały żadnych funkcji politycznych w ciągu ostatnich 10 lat.

Z Saragossy Grażyna Opińska