Hiszpania: najwyższy wskaźnik infekcji od początku pandemii

Wskaźnik zakażeń koronawirusem przypadających na 100 tys. mieszkańców Hiszpanii sięgnął poziomu 3 tys. - oszacowało ministerstwo zdrowia w Madrycie. Jest to najwyższa wartość od początku pandemii Covid-19.

Jak sprecyzował resort zdrowia, w Hiszpanii narasta fala zakażeń wariantem koronawirusa Omikron. Odsetek infekcji tym patogenem niemal we wszystkich regionach kraju stanowi już ponad 90 proc.

Jednym z najbardziej doświadczonych przez Omikron regionem Hiszpanii jest Katalonia, na północnym wschodzie, gdzie podczas ostatniej doby wyraźnie zwiększyła się zarówno liczba zgonów, jak też infekcji. Od poniedziałku na Covid-19 zmarło tam 89 osób, a zakaziło się ponad 43 tys.

Katalońska służba zdrowia oszacowała, że w poniedziałek do regionalnych placówek medycznych w związku z podejrzeniem infekcji koronawirusem przybyło ponad 97 tys. osób, czyli najwięcej podczas jednego dnia od początku pandemii.

W całej Hiszpanii dotychczas na Covid-19 zmarło ponad 90 tys. osób, z których 202 podczas minionego weekendu. Pomiędzy piątkowym popołudniem a poniedziałkowym porankiem zachorowało 292,3 tys. obywateli. W sumie liczba zakażeń przekracza już 7,45 mln.

Tymczasem jak podała we wtorek zrzeszająca spółki sektora restauracyjnego w Hiszpanii organizacja branżowa HdE w 2021 roku pomimo luzowania restrykcji przeciwepidemicznych placówkom gastronomicznym nie udało się osiągnąć obrotów na poziomie zbliżonym do okresu sprzed Covid-19. W stosunku do 2019 roku były one niższe o 30 proc.

