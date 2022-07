Hiszpania: Napisał w internecie, że wysadzi samolot; maszynę eskortowały myśliwce

18-letni Brytyjczyk podczas lotu na Minorkę napisał w mediach społecznościowych, że wysadzi samolot, którym leci, a w odpowiedzi hiszpańskie siły powietrzne poderwały myśliwce F-18, które eskortowały maszynę. Młody człowiek trafił do aresztu, skąd został zwolniony za kaucją; twierdzi, że chodziło o żart - podaje w czwartek portal El Periodico de Espana.

Turysta został wypuszczony z aresztu po wpłaceniu 10 tys. euro kaucji, ale do czasu zakończenia śledztwa w sprawie fałszywej groźby musi pozostać na terytorium Hiszpanii. On i jego rodzina utrzymują, że zdarzenie, do którego doszło w niedzielę podczas lotu z Londynu na Minorkę, było "jedynie żartem".

Sędzia, orzekając o zwolnieniu warunkowym Brytyjczyka, nakazała odebrać mu paszport.

Według portalu Menorca Info hiszpańskie siły powietrzne eskortowały samolot linii easyJet, ponieważ krótko po rozpoczęciu lotu młody człowiek zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zasugerował, że należy do organizacji dżihadystycznej i zamierza zdetonować bombę na pokładzie maszyny.

Z informacji portalu wynika, że Brytyjczykowi grozi mandat w wysokości ponad 150 tys. euro.

Marcin Zatyka