Hiszpania: Negatywne reakcje po szczepieniach występują tylko w 0,18 proc. przypadków

Negatywne reakcje organizmu po przyjęciu szczepionki przeciw koronawirusowi zarejestrowano w przypadku 0,18 proc. szczepień w Hiszpanii - wynika z raportu opublikowanego w piątek przez krajową agencję ds. leków (Aemps).

"Czwarte sprawozdanie na temat bezpieczeństwa szczepionek przeciw Covid-19" obejmuje proces szczepień od ich rozpoczęcia 27 grudnia do 21 marca. Władze Aemps odnotowały, że w tym czasie po podaniu 6,1 mln dawek potwierdzono 11,1 tys. negatywnych reakcji organizmu.

Wśród najpowszechniejszych powikłań po przyjęciu szczepionki znalazła się podwyższona temperatura ciała, a także bóle głowy i mięśni.

Zgodnie z opublikowanymi na stronie Aemps danymi najwięcej negatywnych reakcji organizmu - blisko 8,5 tys. - wystąpiło w przypadku szczepionki BioNtech/Pfizer. Autorzy raportu wyjaśnili, że wynika to z faktu, że był to preparat najczęściej stosowany w kampanii szczepień. Odsetek negatywnych reakcji wyniósł w jego przypadku tylko 0,18 proc.

Podobny poziom negatywnych reakcji agencja zanotowała też w przypadku szczepionki firmy AstraZeneca. W raporcie wskazano, że preparat jest bezpieczny dla przyjmujących go osób.

"Szczepionka firmy AstraZeneca nie powoduje wzrostu ogólnego ryzyka dla schorzeń związanych z zakrzepicami. Mimo to bardzo rzadko dochodziło do przypadków zakrzepicy zatok żylnych mózgu, które mogą pojawić się przy niskim poziomie płytek krwi, co obecnie jest przedmiotem badań" - napisały w raporcie władze Aemps.

Marcin Zatyka