Hiszpania: Negocjacje ws. rozwiązania kryzysu w Katalonii rozpoczną się 26 lutego

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przyjął zaproponowany w czwartek rano przez szefa rządu Katalonii Quima Torrę termin rozpoczęcia dwustronnych negocjacji w sprawie rozwiązania kryzysu politycznego w tym regionie. Rozpoczną się one 26 lutego.

W komunikacie do katalońskiego rządu Sanchez zaprosił Torrę do wzięcia udziału w pierwszej rundzie negocjacji w siedzibie rządu Hiszpanii w Madrycie.

"Chcemy powrócić na ścieżkę dialogu w momencie, w którym nasze drogi są rozbieżne (...). Na wznowienie tego dialogu czekają miliony Katalończyków i Hiszpanów" - zadeklarował Sanchez.

Datę rozpoczęcia dwustronnych rozmów Torra zaproponował w czwartek rano. Szef katalońskiego rządu wcześniej odrzucił wskazany przez Sancheza termin, przewidujący pierwsze posiedzenie tzw. Stołu Dialogu w poniedziałek 24 lutego. Torra twierdził, że data ta została mu "narzucona".

W czwartkowym piśmie do rządu Katalonii Sanchez nie ustosunkował się do kierowanego w ostatnich dniach apelu Torry, aby do negocjacji włączyć zagranicznego negocjatora. Zaznaczył jedynie, że "obie ekipy są w stałym kontakcie".

Kryzys w Katalonii rozpoczął się po nieuznawanym przez Madryt referendum niepodległościowym w tym regionie w 2017 r. 14 października 2019 r. hiszpański Sąd Najwyższy skazał dziewięciu separatystycznych polityków na 9-13 lat więzienia za organizację tego plebiscytu. Werdykt doprowadził do trwających prawie trzy tygodnie zamieszek w Katalonii, w których rannych zostało ponad 650 osób.

Z Madrytu Marcin Zatyka