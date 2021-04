Hiszpania: Nieco ponad 60 proc. uczniów wybrało religię katolicką w szkołach

Zgodnie z danymi Konferencji Biskupów (CEE) 60,59 proc. uczniów wybrało w br. roku akademickim religię rzymskokatolicką jako przedmiot z dobrowolnym uczestnictwem. To o 3 proc. mniej niż w roku ub. i 10 proc. mniej niż 10 lat temu, kiedy trzy czwarte uczniów uczyło się w szkołach religii.

Biskupi ocenili, że odsetek ten jest wciąż bardzo wysoki "w pluralistycznym społeczeństwie, o coraz większej różnorodności kulturowej i religijnej". Ogólny spadek zainteresowania przedmiotem biskupi wytłumaczyli także "wyjątkową sytuacją w szkolnictwie w związku z kryzysem sanitarnym" oraz "niepewnością spowodowaną rządową reformą edukacyjną (LOMLOE)".

We wszystkich szkołach - publicznych, publiczno-prywatnych (tzw. concertados) i prywatnych religii uczy się obecnie ponad 3,2 mln uczniów. Odnośnie etapów edukacyjnych, na najwcześniejszym, przedszkolnym, religii uczy się 61 proc. uczniów, w szkołach podstawowych - 63 proc., zmniejszając się w szkołach średnich do 59 proc. i w maturalnych do 48 proc.

W ośrodkach publiczno-prywatnych, w większości katolickich, religię wybrało 90 proc. uczniów. Jako niepokojącą biskupi uznali sytuację w szkołach publicznych, gdzie religię wybrała mniej niż połowa uczniów (48 proc.), a w klasach maturalnych - tylko jedna trzecia. Zatwierdzona w grudniu 2020 r. na wniosek socjalistycznego rządu reforma LOMLOE (tzw. Ley Celaa) wprowadziła przedmiot religii jako obowiązkową ofertę dla szkół, ale dobrowolną dla uczniów. Zgodnie z reformą, ocena z religii przestała liczyć się do średniej ocen branej pod uwagę przy ubieganiu się na studia lub o stypendium.

Według dziennika "ABC", z 27 krajów UE w 10 (m.in. w Danii, Finlandii, Irlandii, Szwecji, Rumunii), a także w Wielkiej Brytanii przedmiot religii jest obowiązkowy w szkołach.

Sekretarz generalny Szkół Katolickich Luis Centeno ostrzegł, że - zgodnie z art. 27.3 Konstytucji - celem edukacji jest integralny rozwój osobowości, tymczasem "bez poznania religii nie jest możliwy pełny rozwój". Centeno przypomniał, że Konstytucja gwarantuje prawo rodziców, aby ich dzieci otrzymały wychowanie religijne i moralne zgodne z ich własnymi przekonaniami".

Z Saragossy Grażyna Opińska