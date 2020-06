Hiszpania: Niemal wszystkie głosy w wyborach prezydenta RP dotarły przed niedzielą

Niemal wszystkie głosy w wyborach prezydenta RP oddawane przez Polaków mieszkających w Hiszpanii dotarły przed niedzielą - poinformowała PAP ambasada RP w Madrycie.

Jak powiedziała radca w wydziale polityczno-ekonomicznym ambasady Monika Domańska-Szymczak, w niedzielę do godz. 19 dwie obwodowe komisje wyborcze w hiszpańskiej stolicy nie otrzymały żadnej karty do głosowania.

Dodała, że działająca przy konsulacie generalnym RP w Barcelonie obwodowa komisja wyborcza otrzymała do wczesnych godzin wieczornych w niedzielę zaledwie kilka kopert zwrotnych z kartami do głosowania.

Przedstawicielka polskiej placówki dyplomatycznej wyjaśniła, że w niedzielę rano, kiedy uruchamiano obie komisje w Madrycie miały one już prawie 80 proc. kart do głosowania. Z kolei trzecia działająca w Hiszpanii komisja, w Barcelonie - ponad 70 proc.

W niedzielę do obwodowych komisji w Hiszpanii karty do głosowania mogą trafiać jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych lub kurierów. Polacy nie mają możliwości osobistego oddawania kart do głosowania.

Karty mogą być dostarczane do obwodowych komisji działających na terenie Hiszpanii najpóźniej do godz. 21 w niedzielę.

Marcin Zatyka