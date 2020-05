Hiszpania: Nowy film o życiu św. Jana Pawła II miał premierę w internecie

Zaplanowana na piątek w Hiszpanii premiera filmu o św. Janie Pawle II pt. “Wojtyła. Śledztwo” z powodu pandemii odbyła się w internecie. Fabularyzowany dokument hiszpańskiego reżysera Jose Marię Zavalę powstał w oparciu m.in. o dokumenty polskiego IPN.

Producent filmu, spółka European Dreams Factory, poinformował, że wśród państw, w których w pierwszej kolejności miałby po ustaniu pandemii zostać wyświetlony w kinach film Zavali, jest Hiszpania, Polska oraz Meksyk.

"Wojtyła. Śledztwo" ukazuje życie Jana Pawła II z perspektywy osób, które mu towarzyszyły. Bazuje też na świadectwach składanych podczas procesu beatyfikacyjnego papieża, a częściowo także donosów zawartych w dokumentach polskich komunistycznych służb bezpieczeństwa. Z autorem filmu współpracowali polscy historycy, w tym pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej.

W filmie wypowiada się m.in. były osobisty sekretarz Jana Pawła II, kardynał Stanisław Dziwisz, a także ks. Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego polskiego papieża.

Hiszpańskie media wskazują, że realizację filmu, do którego sceny kręcone były m.in. we Włoszech, w Hiszpanii oraz w Polsce, utrudniał fakt, że powstawał on w okresie pierwszych restrykcji wprowadzanych z związku z epidemią koronawirusa.

Radio Cope wskazuje, że Zavala podjął się niełatwego zadania przedstawienia wszechstronnego i dynamicznego człowieka, jakim podczas swojego pontyfikatu był Jan Paweł II.

"Karol Wojtyła, który 18 maja (br.) skończyłby 100 lat, był prawdopodobnie najbardziej publiczną osobą na świecie. Żaden inny człowiek nie był tyle razy sfotografowany, filmowany czy nagrywany, co on. Tylko w jego środowych audiencjach generalnych uczestniczyło ponad 18 mln osób" - przypomniało radio Cope.

Zavala, który w przeszłości pracował jako dziennikarz publicznej hiszpańskiej telewizji TVE, reżyserował już filmy dokumentalne i fabularne, m.in. "Tajemnicę Ojca Pio" o życiu zmarłego w 1968 r. włoskiego kapucyna i mistyka św. Pio z Pietrelciny.

Marcin Zatyka