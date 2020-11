Hiszpania: Od piątku zmarło blisko pół tysiąca chorych na Covid-19

Od piątku w Hiszpanii zmarło prawie pół tysiąca chorych na Covid-19, w tym 161 podczas minionej doby - poinformował w poniedziałek główny epidemiolog kraju Fernando Simon, który odrzucił jednocześnie żądania środowisk lekarskich domagających się jego dymisji.

Na konferencji prasowej w Madrycie Simon wskazał na stosunkowo wysoką dobową liczbę zgonów osób zakażonych SARS-CV-2. Wyjaśnił, że od piątku do poniedziałku przybyło 484 ofiary śmiertelne, a łączna liczba zgonów w kraju przekracza 41,2 tys.

W ciągu ostatniej doby służby medyczne potwierdziły prawie 12,8 tys. nowych infekcji. Od piątku przybyło blisko 38,3 tys. zakażeń.

Główny epidemiolog Hiszpanii powiedział, że od trzech dni we wszystkich 17 wspólnotach autonomicznych kraju notowany jest systematyczny spadek liczby dobowych zakażeń. Odnotował, że dotychczas w całym kraju potwierdzono ponad 1,49 mln przypadków koronawirusa.

Simon zaprzeczył, jakoby po protestach stowarzyszeń medycznych i hiszpańskiej Izby Lekarskiej zamierzał podać się do dymisji.

W sobotę organizacje te zaapelowały o jego natychmiastową rezygnację ze stanowiska, zarzucając mu brak kwalifikacji do pełnienia funkcji głównego epidemiologa oraz liczne błędy podczas zarządzania kryzysem Covid-19.

"Nie planuję takiego kroku. Moim krytykom chciałbym zwrócić uwagę, że piastowanie przeze mnie stanowisko to nie żaden upominek" - dodał. Zaznaczył, że decyzję co do jego ewentualnego odejścia może podjąć jedynie rząd.

Pomimo widocznych spadków zakażeń władze kilku regionów zapowiedziały utrzymanie obostrzeń. Autonomiczny rząd Nawarry, na północy, ogłosił w poniedziałek rano, że utrzyma jeszcze przez miesiąc restrykcje epidemiczne, w tym kordon sanitarny oraz zakaz organizacji spotkań z udziałem więcej niż 6 osób.

Marcin Zatyka