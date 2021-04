Hiszpania: Odbiór pierwszej partii szczepionki J & J przeciwko Covid-19 przesunięty na środę

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii ogłosiło we wtorek, że odbiór przez ten kraj pierwszego ładunku szczepionki Janssena (Johnson & Johnson) przeciwko Covid-19 został przesunięty na środę.

Jak poinformowała na konferencji prasowej minister zdrowia Hiszpanii Carolina Darias, szczepionka Janssena to czwarty preparat przeciwko Covid-19, którym szczepiona będzie hiszpańska populacja. Dotychczas podawano preparaty, dostarczane tam przez koncerny Pfizer, Moderna i AstraZeneca.

Minister wyjaśniła, że do piątku do tego kraju dostarczonych zostanie łącznie 300 tys. dawek produktu spółki Janssen. Przypomniała, że ten pierwszy jednodawkowy preparat spodziewany był we wtorek.

Darias podała, że zgodnie z nowym planem szczepień preparatem Janssena szczepione będą w Hiszpanii osoby w przedziale wieku 70-79 lat.

Koncern farmaceutyczny Johnson & Johnson poinformował we wtorek, że zdecydował się opóźnić wprowadzenie na unijny rynek swojej szczepionki przeciwko Covid-19. Jako powód podał amerykańskie zalecenie wstrzymania szczepień z użyciem jego preparatu.

J&J już w poniedziałek rozpoczął dostawy swojej szczepionki do krajów Unii Europejskiej. Poinformowała o tym komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides. Pierwsi pacjenci mieli być zaszczepieni preparatem tej firmy jeszcze w tym tygodniu.

Jednak we wtorek amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zaleciły wstrzymanie szczepień z użyciem produktu tej firmy z uwagi na wystąpienie sześciu przypadków rzadkich zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych osób.

W związku z tym Johnson & Johnson zdecydował się opóźnić wejście na europejski rynek.

Marcin Zatyka