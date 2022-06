Hiszpania: Ofiary napaści ochroniarza, który chce eutanazji, nie godzą się na nią, bo uniknąłby procesu sądowego

46-letni ochroniarz, który w grudniu ubiegłego roku zranił cztery osoby w Tarragonie (Katalonia), decyzją sądu przebywa w szpitalu penitencjarnym koło Barcelony, bo podczas zatrzymania doznał nieodwracalnego uszkodzenia rdzenia kręgowego. Mężczyzna kilka dni temu zażądał eutanazji. Na wszczęcie procedury prowadzącej do jego śmierci zgodził się zespól lekarski, ale odrzuciły ją ofiary, argumentując, że w ten sposób oskarżony uniknie procesu sądowego.

Sprawa doprowadziła do dylematu prawnego bez precedensu w Hiszpanii: sędzia będzie musiał zadecydować, czy prawo do eutanazji przeważa nad prawem do skutecznej ochrony sądowej ofiar.

Ochroniarz, rumuńskiego pochodzenia, zaatakował w grudniu 2021 roku trzy osoby w firmie, w której pracował, tłumacząc, że "przeżył w niej piekło", był "ofiarą wyzysku i dyskryminacji rasowej", a szefowie "czynili jego życie niemożliwym". "Zaszczepię szefów trzema dawkami Glock - Pfizer 9 mm. Nie chcę ich zabić, ale dam im w kość. Zaplanowałem to doskonale" - napisał przed atakiem, cytowany przez "El Pais".

Podczas strzelaniny, która wywiązała się przy realizacji groźby, ochroniarz został ciężko raniony przez interweniujących policjantów. Obecnie - na mocy decyzji sądowej - odbywa tymczasowy areszt prewencyjny w szpitalu penitencjarnym koło Barcelony. Zarzuca mu się próbę zabójstwa trzech osób z firmy ochroniarskiej, w tym jej dyrektora, oraz interweniującego policjanta.

Przed kilkoma dniami mężczyzna zwrócił się o wszczęcie procedury prowadzącej do eutanazji, na co lekarze - po konsultacjach - wyrazili zgodę. "Ochroniarz doznał uszkodzenia rdzenia kręgowego, amputowano mu jedną nogę, cierpi przewlekłe bóle neuropatyczne" - uzasadnili.

Jednak ofiary ochroniarza uważają, że najpierw powinien on zostać osądzony i opowiedzieli się za wstrzymaniem procedury śmierci wspomaganej. "Szpital penitencjarny nie ma uprawnień do pozbawienia życia osoby, przeciwko której toczy się proces karny" - twierdzą adwokaci ofiar.

Teraz sąd musi zadecydować, które prawo przeważa: do eutanazji czy do skutecznej ochrony sądowej ofiar. Sprawa jest bezprecedensowa - podkreślają media w Hiszpanii.

Do tej pory 137 osób w Katalonii zwróciło się o prawo do eutanazji zalegalizowane w ubiegłym roku w Hiszpanii - poinformowała w minionym tygodniu sekretarz generalna ds. zdrowia lokalnego rządu Katalonii, Maritxell Maso. Z tego zatwierdzono 78 petycji , a 60 już zrealizowano - dodała.

Z Saragossy Grażyna Opińska