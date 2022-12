Hiszpania ogłasza pakiet antyinflacyjny za ponad 10 mld euro

Hiszpański rząd kierowany przez Pedro Sancheza ogłosił trzeci w tym 2022 roku pakiet inflacyjny o wartości ponad 10 miliardów euro. Łączna pomoc przekracza już 45 miliardów euro.

Hiszpania ogłosiła trzeci pakiet inflacyjny w 2022 roku o wartości około 10 miliardów euro. Łącznie od początku tego roku pomoc przekroczy 45 miliardów euro. Nowe rozwiązania zakładają jednorazową pomoc w wysokości 200 euro dla 4,2 milionów gospodarstw domowych, w których roczny dochód nie przekracza 27 tysięcy euro.

Wcześniejsze działania ogłoszone w marcu i czerwcu oznaczały wprowadzenie bezpośredniej obniżki podatków, kontrolę podwyżek czynszów, dopłaty do biletów kolejowych oraz cen benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw, niskooprocentowane kredyty dla obywateli i małych firm.

Dzięki tym działaniom w listopadzie tego roku inflacja spadła do 6,7 procent z rekordowego poziomu 10,7 procent w lipcu. Do spowolnienia inflacji w największym stopniu przyczynił się spadek cen energii elektrycznej o 22,4 procent w ujęciu miesiąc do miesiąca. Nadal jednak rosły ceny żywności.

W ramach przyjętych rozwiązań przedłużono o kolejny rok dotacje do przejazdów kolejowych i utrzymano ograniczenie wzrostu czynszów. Dopłata do cen paliwa dotyczyć będzie wyłącznie transportu zbiorowego i zaopatrzenia. Rozliczenia odbywać się będą w ramach ulg podatkowych.

Dzięki wprowadzeniu dotacji PKB w Hiszpanii wzrośnie w 2022 roku do 5 procent, wobec szacowanych wcześniej 4,2 procent.