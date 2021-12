Hiszpania: Omikron rozprzestrzenia się między regionami

Nowy wariant koronawirusa Omikron szybko rozprzestrzenia się pomiędzy regionami Hiszpanii, a ponad połowa z potwierdzonych zakażeń to infekcje, do których doszło na terenie tego kraju - podał we wtorek wieczorem resort zdrowia w Madrycie.

Z szacunków władz medycznych Hiszpanii wynika, że 19 spośród 38 potwierdzonych już przypadków zakażeń Omikronem to infekcje, do których doszło pomiędzy osobami, które nie podróżowały w ostatnim czasie.

Eksperci ministerstwa zdrowia wskazali, że potwierdzony po raz pierwszy w RPA wariant Omikron może w najbliższych dniach nasilić swoją obecność na terenie Hiszpanii wraz z powszechnymi w okresie świątecznym wyjazdami urlopowymi obywateli tego kraju.

Dotychczas najwięcej zakażeń Omikronem potwierdzono w Hiszpanii na terenie wspólnot autonomicznych Madrytu, Katalonii oraz Balearów.

Według szacunków ministerstwa zdrowia za ponad 99 proc. aktualnych zakażeń koronawirusem na terenie Hiszpanii odpowiada wariant Delta.

Do poniedziałkowego wieczora służby medyczne Hiszpanii potwierdziły 5,33 mln zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 88,4 tys. zainfekowanych osób.

Marcin Zatyka