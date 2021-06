Hiszpania: Opóźnienie w kampanii szczepień przeciwko Covid-19

Władze medyczne Hiszpanii mają opóźnienie w kampanii szczepień przeciwko Covid-19 - wynika z szacunków ministerstwa zdrowia w Madrycie, które do 20 czerwca planowało pełne zaszczepienie 15 mln obywateli. Do realizacji tego założenia zabrakło podania 600 tys. dawek.

Do wtorkowego poranka do Hiszpanii dotarło łącznie 39,2 mln dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi, ale - co potwierdził już resort zdrowia - w dalszym ciągu nie wykorzystano 2,9 mln dawek.

Jak odnotował we wtorek dziennik "El Pais", tylko nieznaczna część zmagazynowanych dawek to materiał stanowiący rezerwę. "Pozostałe 2,1 mln dawek stanowią szczepionki firmy AstraZeneca i marki Janssen (…). To, że dotychczas nie zostały użyte nie ma wytłumaczenia" - twierdzi gazeta.

"El Pais" stawia pod znakiem zapytania realizację planu rządu Pedro Sancheza, zakładającego zaszczepienie do 18 sierpnia 70 proc. obywateli 47-milionowej Hiszpanii.

Tymczasem jak poinformował resort zdrowia we wtorek w Ceucie, północnoafrykańskiej enklawie Hiszpanii, rozpoczęły się masowe szczepienia osób powyżej 20. roku życia.

W popołudniowym komunikacie służby sanitarne Ceuty potwierdziły, że szczepienia są prowadzone i sprecyzowano, że w tej grupie wiekowej szczepionki podawane są w trzech punktach medycznych enklawy.

Według szacunków regionalnych służb medycznych Hiszpanii, na które powołuje się we wtorek telewizja TVE, jedyną grupą wiekową całkowicie zaszczepioną w kraju są osoby powyżej 80. roku życia. Niebawem proces ten zostanie zakończony też wśród siedemdziesięciolatków, spośród których blisko 97 proc. zostało już w pełni zaszczepionych.

Marcin Zatyka