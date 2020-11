Hiszpania: Opozycja zawiesiła rozmowy z rządem o odnowieniu składu Najwyższej Rady Sądowniczej

Największa hiszpańska partia opozycyjna, prawicowa Partia Ludowa (PP), zawiesiła rozmowy z koalicyjnym rządem socjalistycznej PSOE i radykalnie lewicowej Podemos w sprawie odnowienia składu Najwyższej Rady Sądowniczej (CGPJ), odpowiednika polskiej Krajowej Rady Sądowniczej (KRS).

PP oskarżyła rząd o "działania sprzeczne z interesem państwa" przez zawieranie "paktów" z separatystami katalońskimi i baskijskimi.

Do odnowienia najwyższego organu zwierzchniego władzy sądowniczej potrzeba w Kortezach większości 3/5 głosów, których nie może zdobyć mniejszościowy rząd Pedro Sancheza. Pięcioletnia kadencja Rady skończyła się w grudniu 2018 r., ale jej członkowie nadal sprawują swe funkcję, gdyż obie największe partie, dające wymaganą większość parlamentarną, nie mogą wypracować wspólnego stanowiska.

Aby przełamać impas w negocjacjach, rząd zaproponował na początku października, by zreformować system wyboru członków CGPJ poprzez zmniejszenie liczby głosów potrzebnych do wybrania jej członków z 3/5 do zwykłej większości, co pozwoliłoby lewicy na wprowadzenie sędziów bliskich jej ideologicznie.

Na niebezpieczeństwo jeszcze większego upolitycznienia władzy sadowniczej w Hiszpanii zwróciły uwagę polskie władze, które skierowały zapytanie do Komisji Europejskiej dotyczące praworządności i wskazały na stosowanie "podwójnych standardów" w związku z odrzuceniem przez UE polskiej reformy wymiaru sprawiedliwości.

Ostrzeżenie KE wpłynęło na "zamrożenie" reformy przez rząd, który ogłosił, że kontynuuje rozmowy z PP. Jednak według konserwatystów, od sierpnia nie ma postępów w tej sprawie, a teraz PP zdecydowała się przerwać negocjacje, oskarżając rząd o "działania sprzeczne z interesem państwa".

Zarzuca koalicji rządowej "paktowanie" z ugrupowaniami separatystycznymi - Republikańską Lewicą Katalonii (ERC) oraz baskijską koalicją regionalną Jedność Kraju Basków (EH Bildu) w celu uzyskania potrzebnego jej poparcia dla zatwierdzenia w parlamencie propozycji budżetu państwa na przyszły rok.

"Sojusz rządu premiera Pedro Sancheza z Bildu i ERC to działania przeciwko państwu, to pójście pod rękę z tymi, którzy chcą skończyć z porządkiem konstytucyjnym" - powiedział w rozmowie z "Vozpopuli" w poniedziałek odpowiedzialny w PP za sprawy dotyczące sprawiedliwości Enrique Lopez, prowadzący rozmowy na temat odnowienia CGPJ z hiszpańskim ministrem sprawiedliwości Juanem Carlosem Campo.

Lopez nazwał Bildu "spadkobierczynią Batasuny", nacjonalistycznej partii baskijskiej zdelegalizowanej w 2002 r. za związki z ugrupowaniem terrorystycznym ETA. Liczni działacze Batasuny wstąpili do koalicji Bildu, która nigdy nie potępiła terroryzmu ETA.

PP oskarżyła rząd o koncesje na rzecz partii separatystycznych o czym mają świadczyć m. in. deklaracje wicepremiera z ramienia Podemos Pablo Iglesiasa, który powiedział, że "Bildu będzie teraz tworzyła nowe kierownictwo państwa".

Zródła PP, na które powołał się w poniedziałek dziennik "El Mundo", stwierdziły, że rządowy pakt z separatystami z Bildu i ERC oddala możliwości wynegocjowania odnowienia CGPJ.

Lider PP Pablo Casado postawił trzy warunki dla wznowienia rozmów: wycofanie propozycji ustawy o zmianie sposobu głosowania nad wyborem członków Rady, wyłączenie z negocjacji radykalnej Podemos i odpolitycznienie sędziów - kandydować do CGPJ mogłyby tylko osoby, które nie sprawowały funkcji politycznych lub partyjnych w ciągu ostatnich 10 lat.

Casado odrzucił możliwość wejścia do Rady kandydatów wysuniętych przez Podemos, gdyż - jak twierdzi - jest to partia podważająca hiszpański system polityczny, czyli monarchię parlamentarną.

Według rzecznika liberalnej partii Ciudadanos i wiceprzewodniczącego europejskiej grupy liberalnej Luisa Garrido "premier Hiszpanii Pedro Sanchez traci zaufanie UE".

"Europa jest zbudowana na dwóch filarach, którymi są: stabilność gospodarcza i respektowanie państwa prawa, tymczasem rząd negocjuje budżet państwowy z separatystami z Katalonii i ze spadkobiercami Batasuny" - powiedział w poniedziałek Garrido.

"Rozmawiałem z komisarzami w Brukseli z grupy liberalnej i aż nie chcieli wierzyć. Europa rekomenduje zagwarantowanie niezależności władzy sądowniczej, gdyż, w przeciwnym razie, dochodzi do pogwałcenia podstawowych zasad europejskich" - powiedział.

Podkreśli, że taka sytuacja mogłaby doprowadzić do zablokowania funduszy europejskich dla Hiszpanii, gdyż "w UE uruchomiono mechanizmy warunkujące otrzymanie tych funduszy od respektowania państwa prawa".

Garrido dodał: "Tylko Europa utrzymuje w Hiszpanii stabilność polityczną i gospodarczą, oddalając kraj od drogi latynoamerykańskiej (…). Europa uratowała nas w 2012 r. i teraz nas też uratuje".

"El Mundo" przypomniał, że sekretarz generalny baskijskiej partii socjalistycznej Sortu, należącej do koalicji Bildu, Arkaitz Rodriguez powiedział, że jego ugrupowanie "idzie na Madryt, aby definitywnie obalić reżim", a wicepremier Hiszpanii, Pablo Iglesias i lider radykalnie lewicowej Podemos, mówił o "skończeniu z reżimem z 1978 r." W tamtym roku została uchwalona konstytucja kraju.

Z Saragossy Grażyna Opińska