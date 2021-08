Hiszpania: Organizacja muzułmańska deklaruje zadowolenie z przejęcia władzy przez talibów w Afganistanie

Muzułmańska Platforma Przeciwko Islamofobii w Hiszpanii, organizacja z siedzibą w Barcelonie i otrzymująca finansowanie od władz tego miasta, w mediach społecznościowych wyraziła zadowolenie z przejęcia władzy przez talibów i zakończenia „opresji postkolonialnej” w Afganistanie.

Muzułmańska Platforma Przeciwko Islamofobii otrzymuje pomoc finansową na swoją działalność od władz Barcelony i szczyci się na swoich stronach internetowych utrzymywaniem bardzo dobrych relacji z burmistrz Ada Colau.

Według dziennika "El Mundo" w piątek, gdy w Afganistanie trwało szybkie przejmowanie władzy przez talibów, zarejestrowana przez regionalny rząd Katalonii muzułmańska organizacja z siedzibą w Barcelonie opublikowała tweet: "Świętujemy, że niezawisły naród (afgański - PAP) uwolnił się od postkolonialnej opresji. Niech będzie wiadomo: talibowie doszli do władzy, nie oddając ani jednego strzału. Czekamy na to, co się wydarzy, będziemy informować".

W następnych tweetach organizacja broniła prawa szariatu, krytykowała interwencje w Afganistanie, chwaliła umiar obecnego ruchu talibów, a zgłaszane przypadki łamania przez nich praw człowieka określiła jako kłamstwa zachodnich mediów.

Według rzecznika Platformy nowi przywódcy talibów cieszą się poparciem narodu afgańskiego. "Idea, że naród może wybrać szariat, jest tak straszna dla liberałów, że nawet nie uznają takiej możliwości" - oświadczył. "Ochrona kobiet jest odpowiedzialnością Islamskiego Emiratu" - podkreślił w innym komunikacie.

We wpisie na temat praw kobiet powołał się na zapewnienia talibów, że "kobiety nie muszą nosić burki, a jedynie hidżab", całkowicie przy tym pomijając, że "ochrona kobiet", do której zmierzają talibowie, przewiduje m.in. zakazanie im pracy poza domem, zamknięcie szkół dla dziewcząt oraz skazywanie na śmierć za nieprzestrzeganie norm lub zmianę religii - skomentował "El Mundo".

Rzecznik Platformy, Ibrahim Miguel Angel Perez, ożeniony z muzułmańską działaczką polityczną w Barcelonie, szczyci się dobrymi relacjami z lewicową burmistrz miasta, Ada Colau. Wiele lat działał w partii Barcelona en Comu, będącej odgałęzieniem lewicowej Podemos, ale odszedł z niej, bo - jak powiedział - nie spełniała jego oczekiwań. Colau stoi na czele Barcelona en Comu.

Poglądy rzecznika Muzułmańskiej Platformy Przeciwko Islamofobii od dawna budziły kontrowersje, np. gdy powiedział, że "Hiszpania jest zatęchła, katolicka i ukrywa pedofilów". Często przywołuje przestępstwo z nienawiści jako ("utworzyliśmy organizację przeciwko islamofobii, aby wsadzać do więzienia za mowę nienawiści wobec islamu" - oświadczył), ale sam korzysta z wolności słowa, nieistniejącego w świecie talibów - zauważył "El Mundo".

Z Saragossy Grażyna Opińska