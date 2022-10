Hiszpania: Organizacja Poland First to Fight uczciła pamięć bohaterów poległych w Powstaniu Warszawskim

Historyczno-kulturalna organizacja Poland First to Fight uczciła w sobotę pamięć polskich bohaterów, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim 78 lat temu - poinformował PAP przewodniczący organizacji Alberto Trujillo.

W Torrejon de Ardoz pod Madrytem zorganizowała ona rekonstrukcję heroicznej walki Polaków z wojskami niemieckimi od czasu wybuchu powstania 1 sierpnia 1944 r. do jego upadku 3 października. Odczytano Apel Pamięci na cześć poległych i oddano salwy honorowe.

W wydarzeniu wzięła udział m. in. attache obrony przy ambasadzie RP w Madrycie komandor porucznik Dorota Stachura, konsul Justyna Tokarska oraz hiszpański radny ds. kultury w Torrejon de Ardoz Jose Antonio Moreno.

Konsul Tokarska podziękowała Stowarzyszeniu Poland First to Fight za działania na rzecz kultywowania pamięci o Powstaniu Warszawskim.

"78 lat temu Warszawa walczyła o swoją wolność - tysiące Polaków przystąpiły do walki o swoją ojczyznę i o swoje miasto - powiedziała. - Dziś nie tylko dziękujemy za ich wielkie poświęcenie, ale pamiętamy i rozumiemy znaczenie prawdziwego patriotyzmu i solidarności".

Na placu w Torrejon de Madrid zebrało się wielu Hiszpanów, którzy z zainteresowaniem przyglądali się rekonstrukcji historycznej. Wydarzenie związane z rocznica upadku Powstania Warszawskiego zbiegło się w czasie z miejscowym festynem ku czci patronki miasta Matki Bożej Różańcowej (Virgen del Rosario).

Zorganizowane przez Armię Krajową Powstanie Warszawskie miało na celu wyzwolenie stolicy spod okupacji niemieckiej przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej.

Planowane na kilka dni, upadło po 63 dniach heroicznego boju, wobec braku perspektyw dalszej walki. W jego wyniku zginęło ok. 18 tys. żołnierzy AK i ok. 180 tys. cywilów. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy - ok. 500 tys. - wypędzono z miasta, które zostało niemal całkowicie zniszczone przez oddziały niemieckie.

Grażyna Opińska