Hiszpania: Ósmy dzień strajku transportowców przeciw wyższym cenom paliw

Poniedziałek to w Hiszpanii ósmy dzień bezterminowego ogólnokrajowego strajku pracowników transportu przeciwko znacznemu wzrostowi cen paliw po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rząd oskarża strajkujących o przyczynianie się do destabilizacji kraju, a tym samym wpisywanie się w strategię Kremla.

Siły bezpieczeństwa zatrzymały do tej pory 44 osoby, a przesłuchały 377. Policja musiała eskortować ok. 2 tys. konwojów ciężarówek przewożących do sklepów produkty pierwszej potrzeby - poinformował w poniedziałek dziennik "El Confidencial", powołując się na źródła w ministerstwie spraw wewnętrznych.

Według rządu za strajkiem stoi radykalnie prawicowa partia Vox. Zdaniem minister finansów Marii Jesus Montero, "ci, którzy utrudniają dostawy do sklepów, grają po stronie Putina, który dąży do zdestabilizowania wszystkich krajów europejskich".

Przewodniczący krajowej organizacji zrzeszającej firmy sektora transportu Manuel Hernandez zapewnił, że "strajk nie ma motywacji politycznych" i jest związany z bardzo złą sytuacją w branży.

Protesty przewoźników spowodowały braki niektórych produktów żywnościowych w supermarketach; klienci masowo wykupują zwłaszcza mleko, mąkę i olej - głównie słonecznikowy, sprowadzany z Ukrainy.

Z Saragossy Grażyna Opińska