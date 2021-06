Hiszpania: Parlamentarzyści zaskarżyli do ETPC bierność TK ws. ustawy aborcyjnej

Ponad 20 polityków z Hiszpanii, w tym parlamentarzyści, złożyło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu skargę przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu w Madrycie, zarzucając mu bierność w sprawie ustawy aborcyjnej sprzed ponad 11 lat.

Jak potwierdził dziennik "El Independiente", wśród polityków, którzy we wtorek zaskarżyli hiszpański Trybunał Konstytucyjny są posłowie centroprawicowej Partii Ludowej (PP) oraz konserwatywnej Vox.

W skardze do ETPC zarzucili oni Trybunałowi Konstytucyjnemu trwającą ponad dekadę "nieuzasadnioną w żaden sposób" bierność w sprawie ustosunkowania się do licznych wniosków wzywających tę instytucję do zbadania zgodności ustawy liberalizującej prawo aborcyjne w Hiszpanii z ustawą zasadniczą tego kraju.

"Przez ponad 10 lat i bez uzasadnionego powodu hiszpański TK odmawiał wydania orzeczenia w tej sprawie (...), choć ogłosił tysiące orzeczeń w innych sprawach skierowanych tam znacznie później", napisali autorzy skargi.

Przypomnieli, że 16 grudnia 2020 r. skierowali do władz TK w Madrycie inne pismo, w którym zażądali ogłoszenia werdyktu w sprawie zgodności przepisów dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego w Hiszpanii.

Ustawa dopuszczająca przerwanie ciąży w Hiszpanii, która została uchwalona przez parlament w lutym 2010 r., dopuszcza aborcję na życzenie kobiety w pierwszych 14 tygodniach ciąży. W czerwcu 2010 r. Partia Ludowa zaskarżyła nowe prawo do TK, wskazując, że jest ono w kilku miejscach sprzeczne z ustawą zasadniczą.