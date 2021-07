Hiszpania: Partia Ludowa oskarża rząd o upolitycznienie i atakowanie władzy sądowniczej

„Wymiar sprawiedliwości jest upolityczniony i atakowany” - powiedział lider hiszpańskiej opozycyjnej prawicowej Partii Ludowej (PP) Pablo Casado, odnosząc się do planowanej przez rząd reformy systemu sądowniczego, podaje we wtorek agencja EFE.

Casado, który wypowiadał się w poniedziałek na konferencji pt. "Zgoda, Konstytucja i Patriotyzm" w Avili, zagroził, że ponownie zwróci się do UE, jeżeli rząd premiera Pedro Sancheza nie będzie respektował zasady podziału władzy.

"Taka sytuacja stawia w niebezpieczeństwie otrzymanie przez Hiszpanię europejskich funduszy na odbudowę po pandemii" - powiedział Casado, cytowany przez EFE. Lider PP uważa, że UE stała się polem bitwy w związku z planowaną reformą hiszpańskiego systemu sądowniczego.

Skład najwyższego organu władzy sądowniczej w tym kraju - Naczelnej Rady Sądowniczej (CGPJ), odpowiednika polskiej Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) - od 2,5 roku nie jest odnawiany po wygaśnięciu 5-letniego mandatu ze względu na brak porozumienia między głównymi partiami politycznymi - rządzącą w koalicji z radykalnie lewicową Podemos, socjalistyczną PSOE oraz największą partią opozycyjną - PP.

20 członków CGPJ jest wybieranych większością 3/5 głosów przez Kongres Deputowanych i Senat, a 12 proponują sami sędziowie. Pozostałych ośmiu wybierają bezpośrednio partie polityczne spośród prawników o uznanych kompetencjach.

Rządząca koalicja nie może jednak zdobyć wymaganej do wyboru sędziów większości parlamentarnej.

Ponieważ skończyła się kadencja CGPJ, nie może ona wykonywać części swoich obowiązków, np. powoływać sędziów do Sądu Najwyższego. Niedawna reforma, która to uniemożliwia, została "tymczasowo" zaakceptowana przez UE.

We władzach sądowniczych urzędy sprawują w większości sędziowie związani z konserwatywną częścią sceny politycznej, bo skład Rady odnowiono ostatni raz, gdy rządziła PP.

W październiku 2020 r. rząd zaproponował zmniejszenie potrzebnej do wyboru sędziów CGPJ liczby głosów z 3/5 do zwykłej większości. Pozwoliłoby to lewicy na wprowadzenie do CGPJ sędziów bliskich im politycznie. Wobec presji ze strony PP i ostrzeżeń Komisji Europejskiej, reforma ta została wycofana w kwietniu.

Zapewnił, że rozmowy z PSOE może rozpocząć "natychmiast" i zaprzeczył, jakoby PP blokowała proces odnowienia CGPJ. Jako warunek wstępny rozpoczęcia negocjacji z socjalistami wymienił m.in. strukturalne zmiany w systemie wybierania sędziów do CGPJ oraz wykluczenie z nich przedstawicieli Podemos. Casado odrzucił wejście do organu władzy sędziowskiej członków tej partii, gdyż w swoim programie podważają system polityczny Hiszpanii - monarchię parlamentarną.

Casado powiedział, że "w państwie demokratycznym nie można tolerować prokuratora generalnego z legitymacją partii rządzącej", odnosząc się do Dolores Delgado, która wcześniej pełniła funkcje ministra sprawiedliwości. Skrytykował "atakowanie przez rząd Trybunału Obrachunkowego i Sądu Najwyższego za wydanie wyroku w sprawie separatystów katalońskich" oraz "atak na Trybunał Konstytucyjny za stwierdzenie, że ogłoszenie stanu alarmowego nie było zgodne z prawem".

"Rząd chce zmienić reguły gry, aby wymiar sprawiedliwości był jeszcze bardziej uzależniony od polityki" - dodał.

Według lidera PP, Sanchez chce "dobierać sędziów" zgodnie z rządową strategią podważania uprawnień państwa, w związku z "dostosowywaniem się" do planów Katalonii.

Komisja Europejska opowiedziała się za wyborem co najmniej 50 proc. sędziów - członków CGPJ przez samych sędziów, a nie parlament. "Odnowimy organy konstytucyjne, kiedy Sanchez zaakceptuje umocnienie niezależności sędziów i będzie respektował podział władzy" - napisał Casado na Twitterze.

