Hiszpania: Partia Ludowa wezwała PSOE do wstrzymania się od głosu podczas wotum zaufania dla rządu swojego lidera Feijoo

Centroprawicowa Partia Ludowa (PP), która wygrała w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Hiszpanii, wezwała w czwartek władze Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej do wstrzymania się od głosu w czasie debaty w parlamencie nad wotum zaufania dla rządu Alberto Nuneza Feijoo, lidera PP.

Jak powiedziała podczas czwartkowej rozmowy z telewizją Antena 3 sekretarz generalna PP Cuca Gamarra, kierowany przez Feijoo gabinet byłby w "najbardziej naturalny sposób rządem, ukonstytuowanym zgodnie z wolą Hiszpanów".

"To my, Partia Ludowa, wygraliśmy wybory, dlatego nie zamierzamy rezygnować z przysługującego nam prawa do utworzenia rządu. Może on zostać wybrany zwykłą większością głosów", powiedziała Gamarra, apelując do PSOE o wstrzymanie się od głosu podczas debaty nad wotum zaufania dla rządu w Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu.

Gamarra wyraziła obawę, że premier Pedro Sanchez kierujący socjalistami, którzy w niedzielę zajęli w wyborach drugie miejsce, nie zrezygnuje z próby utworzenia własnego gabinetu w ramach koalicji socjalistów, skrajnie lewicowego bloku Sumar oraz separatystów z Katalonii i Kraju Basków.

"Sanchez nie poczuwa się do porażki swojej partii w niedzielnych wyborach", powiedziała Gamarra, zaznaczając, że po czterech dniach od głosowania szef socjalistów nie pogratulował jeszcze Partii Ludowej jej zwycięstwa w wyborach.

Po niedzielnym głosowaniu większe szanse na zdobycie większości w 350-osobowym Kongresie, który rozpocznie pracę 17 sierpnia, ma blok ugrupowań lewicowych i separatystycznych pod kierunkiem Sancheza.

Debata plenarna w izbie nad wotum zaufania dla rządu mogłaby odbyć się jeszcze pod koniec sierpnia. Prawdopodobnie na drugi dzień po jej rozpoczęciu dojdzie do głosowania nad kandydaturą premiera.

Jeśli w trakcie pierwszego głosowania kandydat na szefa rządu nie otrzyma większości bezwzględnej, oznacza to, że należy powtórzyć głosowanie po upływie 48 godzin. W drugim głosowaniu do uzyskania wotum zaufania potrzebna będzie już tylko większość zwykła.

W przypadku, gdyby drugie głosowanie nie przyniosło rezultatu, mogą zostać rozpisane nowe wybory. Wcześniej jednak, jak dowodzą zwyczaje hiszpańskiej demokracji, nawet przez dwa miesiące, czyli do października, mogą trwać tzw. negocjacje ostatniej szansy, służące powołaniu rządu na bazie kompromisu pomiędzy partiami.

