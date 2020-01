Hiszpania: Partia Vox potwierdziła, że była sponsorowana przez Irańczyków

Hiszpańska partia Vox była wspierana finansowo przez obywateli Iranu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. - ujawnił we wtorek szef frakcji tego prawicowo-populistycznego ugrupowania w niższej izbie parlamentu Hiszpanii, Ivan Espinosa de los Monteros.

Polityk zaznaczył, że przekazywane przez obywateli Iranu darowizny trafiały na konto Vox "przez bardzo krótki czas".

"Wpłaty te pochodziły od Irańczyków żyjących na uchodźstwie. Pozwoliły one na pokrycie w 80 proc. kosztów kampanii wyborczej naszego ówczesnego kandydata Alejo Vidala-Quadrasa. Pozostałe środki pochodziły z darowizn od osób powiązanych z Vox" - wyjaśnił Espinoza de los Monteros.

Według jego szacunków łącznie na konto Vox pochodzący z Iranu darczyńcy wpłacili 0,8 mln euro.

"Finansowanie to było zgodne z hiszpańskim prawem i przebiegało w sposób jawny. Pieniądze te pochodziły od prawników, lekarzy i doradców mieszkających na Zachodzie, którzy sprzeciwiają się reżimowi totalitarnemu i terrorystycznemu ajatollahów w Iranie" - dodał Espinosa de los Monteros.

Pierwsze informacje o możliwym finansowaniu przez obywateli Iranu partii Vox, kierowanej obecnie przez Santiago Abascala, pojawiły się w styczniu 2019 r. w madryckim "El Pais".

Według liberalnego dziennika ugrupowanie wspierali obywatele Iranu mieszkający w kilkunastu państwach, takich jak m.in. Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, a także Kanada. Sponsorami Vox mieli być głównie członkowie Narodowej Rady Irańskiego Ruchu Oporu, działającej na emigracji organizacji irańskiej.

Założony w 2013 r. Vox wszedł do niższej izby hiszpańskiego parlamentu, Kongresu Deputowanych, po wyborach z 28 kwietnia 2019 r., zdobywając 24 mandaty. W kolejnych wyborach do tej izby, które odbyły się 10 listopada, ugrupowanie Abascala zwiększyło swoją reprezentację do 52 posłów, stając się trzecią siłą polityczną w parlamencie.

W maju 2019 r. Vox po raz pierwszy wszedł do Parlamentu Europejskiego, zapewniając sobie trzy mandaty eurodeputowanych.

