Hiszpania: Plakat przedstawiający Trzech Króli wywołał oskarżenia o rasizm

Oskarżenia o „rasizm instytucjonalny” wywołał w Madrycie plakat reklamujący paradę Trzech Króli, tradycyjnie organizowaną przez władze stolicy 5 stycznia na ulicach miasta. Plakat przedstawia wszystkich mędrców ze Wschodu jako osoby o białym kolorze skóry.

W Hiszpanii zwykle tylko Melchiora przedstawia się jako białego, Kacper ma cerę oliwkową, zaś Baltazar jest czarnoskóry.

Kontrowersje wywołały też rozdawane dzieciom przez radę miasta zakładki do książek z wizerunkami Trzech Króli, na których także wszyscy mieli biały kolor skóry - poinformowała agencja EFE.

Burmistrz Madrytu Jose Luis Martinez Almeida nakazał wycofanie zakładek i wyjaśnił w komunikacie prasowym, że błąd popełniła firma wynajęta do ich wyprodukowania. "Tradycja jest jasna co do koloru skóry" - powiedział, podkreślając, że "należy respektować tradycję i wyobrażenia popularne". Firma zobowiązała się błąd naprawić.

Pomimo tego od ubiegłego weekendu w sieciach społecznościowych pojawiają się krytyczne komentarze oskarżające prawicowe władze Madrytu o rasizm i odrzucanie imigrantów z Afryki. "To celowe działania radykalnej prawicy" - napisała na Twitterze Rita Maestre, rzeczniczka radykalnie lewicowej Mas Madrid.

W ub. roku podobne kontrowersje w mediach wywołały wysłane przez prawicową Vox w Kadyksie kartki świąteczne przedstawiające białych Trzech Króli. Vox w swoim programie wyborczym postuluje m.in. powstrzymanie nielegalnej imigracji do Hiszpanii, deportacje i ujawnienie statystyk na temat związków pomiędzy przestępczością i narodowością przestępców.

David Gutierrez Pulido, hiszpański historyk sztuki, wyjaśnił wtedy, że żaden tekst biblijny nie mówi o kolorze skóry, narodowości, imionach ani nawet liczbie Trzech Króli. Fragment z Ewangelii Mateusza wspomina jedynie o "mędrcach ze Wschodu", którzy podążali do Betlejem śladem gwiazdy, w poszukiwaniu "nowo narodzonego króla Żydów". Mieli mu oddać pokłon i złożyć dary w postaci mirry, złota i kadzidła.

Początkowo postaci mędrców przedstawiano w różnym wieku, jako przedstawicieli całej ludzkości. Jeden był młody, drugi w średnim wieku, a trzeci stary.

Pochodząca z VI w. mozaika bizantyjska "Trzej Magowie" z bazyliki San Apolinar el Nuevo z Rawenny we Włoszech jest pierwszym wizerunkiem Trzech Króli noszących imiona, które znamy dzisiaj. Na niej Baltazar jest dojrzałym mężczyzną z brodą, Kacper jest starcem z białą brodą, zaś Melchior młodzieńcem bez brody.

Dopiero w XV w. zaczęto uważać, że królowie reprezentują trzy kontynenty - te, które wówczas znano, lub trzy rasy. W ikonografii jeden z królów zaczął pojawiać się jako osoba czarnoskóra, przybyła z Afryki. Drugi król miał pochodzić z Azji, być może z Indii, zaś trzeci był Europejczykiem. Kolor skóry, imiona i wygląd nadawano Trzem Królom na przestrzeni wieków, w wyniku wyobraźni religijnej - podkreślił Gutierrez.

Postaci Trzech Króli są bardzo ważne w hiszpańskiej tradycji bożonarodzeniowej. To oni, a nie Mikołaj, przynoszą dzieciom prezenty. W dniu 5 stycznia władze miast i miasteczek organizują wielkie parady uliczne dla uczczenia Święta, z udziałem Trzech Króli i ich świty.

Grażyna Opińska