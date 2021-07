Hiszpania: Początek wakacyjnej "akcji wyjazd"; policja używa dronów i śmigłowców

W Hiszpanii w weekend rozpoczyna się "akcja wyjazd" związana z sezonem wakacyjnym. W jej ramach policja używa dronów, radarów, śmigłowców i kamer. Do końca sierpnia przewiduje się 91 mln wakacyjnych przejazdów samochodami - podał resort spraw wewnętrznych.

Od bieżącego weekendu zwiększy się też ruch na lotniskach - szacuje ministerstwo.

Policja i Gwardia Cywilna będą czuwać nad bezpieczeństwem podróżnych na autostradach, lotniskach i na dworcach. Największy ruch będzie panował na autostradach. Podczas pierwszej fazy "akcji wyjazd" - od minionego czwartku do niedzieli, przewiduje się 4,4 mln podróży samochodowych.

MSW poinformowało o planowanych policyjnych kampaniach na drogach, skierowanych głównie na kontrolowanie prędkości oraz przeprowadzaniu testów na obecność alkoholu i narkotyków. Szczególną uwagę skieruje się na motocyklistów, gdyż od kilku lat rośnie wypadkowość wśród tej grupy kierowców.

Naczelna Dyrekcja Ruchu Drogowego (DGT) ustawi wzdłuż autostrad 780 stałych radarów oraz 545 mobilnych. Do pomocy przy pilnowaniu porządku skieruje 12 śmigłowców i setki kamer kontrolujących czy pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa oraz nie używają telefonów komórkowych podczas jazdy. Z powietrza bezpieczeństwa na drogach będzie pilnowało 39 dronów.

W określonych godzinach zostanie ograniczony ruch samochodów ciężarowych. Zgodnie ze źródłami MSW do największej liczby wypadków - aż w 75 proc. - dochodzi na drogach drugorzędnych, na krótkich, codziennych trasach, najczęściej z powodu nieuwagi.

Od 1 lipca weszło do użycia po zatwierdzeniu przez DGT autonomiczne oświetlenie awaryjne - tzw. sygnał V-16, obok tradycyjnego trójkąta sygnalizacyjnego. Jest to awaryjna lampa ostrzegawcza, jedocześnie wysyłająca sygnał geolokalizacji do systemów DGT, którą umieszcza się na dachu samochodu z siedzenia, bez potrzeby wychodzenia z pojazdu. W ciągu ostatnich 3 lat 42 osoby zostały potrącone, gdy wysiadały z samochodów, by postawić obowiązkowy trójkąt sygnalizacyjny.

Od bieżącego weekendu przewidywane jest także zwiększenie ruchu na hiszpańskich lotniskach. Zgodnie z danymi państwowego przedsiębiorstwa zarządzającego lotniskami AENA, w ciągu pierwszych 4 dni "akcji wyjazd", w całym kraju odbędzie się ponad 17 200 rejsów, w tym - ponad 6,5 tys. z krajów UE. Największy ruch przewiduje się na międzynarodowym lotnisku Barajas w Madrycie, a następnie w Palma de Mallorca (Baleary), Barcelonie - El Prat, na Ibizie (Baleary), w Maladze i na Gran Canarii (Wyspy Kanaryjskie).

Dziennik "ABC", powołujący się na biuletyn UE na temat cen ropy naftowej, zauważa, że letnie wakacje 2021 rozpoczynają się przy najwyższych od siedmiu lat cenach benzyny i oleju napędowego. W bieżącym tygodniu średnia cena za litr benzyny bezołowiowej w Hiszpanii wyniosła 1,38 euro, zaś oleju napędowego - prawie 1,25 euro, tj. więcej o ponad 20 proc. niż w roku ubiegłym. Ceny te dostosowują się do ogólnej zwyżki światowej, w związku ze wzrostem popytu na surowce energetyczne wskutek ożywienia gospodarczego.

Z Saragossy Grażyna Opińska