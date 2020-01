Hiszpania: Pod Madrytem wylądował samolot z pasażerami z Wuhanu

W piątek wieczorem na lotnisku w Torrejon de Ardoz pod Madrytem wylądował samolot z osobami ewakuowanymi z Wuhanu z powodu epidemii koronawirusa. Wśród 26 obywateli państw UE, którzy dotarli do hiszpańskiej stolicy, jest jeden Polak - poinformowały władze.

W samolocie było 19 obywateli Hiszpanii oraz siedmiu obcokrajowców. Z piątkowego komunikatu rządu Pedra Sancheza wynika, że w tej drugiej grupie oprócz obywatela Polski na pokładzie samolotu było czterech obywateli Danii, jeden Norweg, a także ciężarna Chinka, której małżonek jest obywatelem Hiszpanii.

Spośród pasażerów posiadających paszport Hiszpanii, którzy przylecieli do Madrytu z Wuhanu, większość to członkowie ekipy trenerskiej klubu piłkarskiego Wuhan Three Towns.

Prawie wszyscy pasażerowie zostali przetransportowani bezpośrednio do madryckiego szpitala Gomez Ulla, podlegającego hiszpańskiemu ministerstwu obrony. Zostaną tam poddani dwutygodniowej kwarantannie. Jedynie obywatel Norwegii oraz Duńczycy poprosili o możliwość powrotu do swoich krajów.

Samolot hiszpańskich linii Wamos Air miał wcześniej międzylądowanie w Anglii. W piątek po południu z Wuhanu przybyło nim łącznie do Wielkiej Brytanii około 110 osób, wśród których ponad 80 to Brytyjczycy. Po kilkugodzinnym postoju maszyna udała się w drogę do Hiszpanii z 26 osobami.

W locie między Wielką Brytanią a Hiszpanią pasażerom na pokładzie towarzyszył trzyosobowy zespół medyczny, wysłany przez ministerstwo zdrowia w Madrycie.

Marcin Zatyka